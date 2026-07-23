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Нужен отпуск от отпуска: почему отдых иногда истощает больше работы
Психотерапевты объяснили, почему возникает постотпускное выгорание и назвали 4 шага, чтобы вернуть энергию.
Многие ожидают желанного отдыха как панацеи от накопившейся усталости. Однако, возвращаясь домой, вместо прилива сил и вдохновения многие люди сталкиваются с апатией, раздражительностью и полной нехваткой энергии.
Эксперты по ментальному здоровью в материале Daily Mail объяснили, почему возникает постотпускное выгорание и как правильно вернуться к обычному ритму без вреда для психики.
Если вы когда-нибудь использовали фразу «Мне нужен еще один отпуск от моего отпуска», оказывается, что истощение после отпуска — это абсолютно реальная вещь.
По словам психотерапевтов, ощущение опустошения по возвращении домой — это распространенная реакция нервной системы.
«Часто мы подходим к концу отпуска и чувствуем себя истощенными. Цель состоит в том, чтобы просто создавать медленные моменты, даже в напряженные моменты скоротечного отпуска», — говорит психотерапевт Ниро Фелисиано.
По данным клиники Кливленда, отпуска обладают рядом преимуществ для здоровья.
Клиника рекомендует планировать отпуск, если вы чувствуете истощение, перегрузку или даже что-то под названием «воскресные страхи» — тревогу и страх перед началом рабочей недели.
Даже просто взять отпуск может снизить уровень гормонов стресса в мозге и помогает перезагрузиться.
Как легче адаптироваться после возвращения: 4 совета специалистов
Чтобы возвращение домой не превратилось в новый виток стресса, психотерапевты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
Запланируйте «буферный день»
Не возвращайтесь из поездки вечером в канун рабочего дня. Оставьте 1–2 дня на то, чтобы спокойно распаковать вещи, выспаться и адаптироваться к домашнему пространству без спешки.
Не пытайтесь сделать все в первый день
В первые дни на работе не хватайтесь за все накопившиеся задания. Начинайте с простых дел, расчищайте почту и дайте себе время «войти в курс дела».
Сохраните мелкие ритуалы по отдыху
Если в отпуске вам нравилось медленно пить кофе на свежем воздухе или вечерние прогулки, перенесите эти привычки в свою повседневную жизнь. Это сгладит чувство утраты «идеального дня».
Запланируйте следующее приятное ожидание — следующий отдых или маленький подарок себе
Мозгу легче преодолевать рутину, когда впереди есть приятная перспектива. Это не обязательно должна быть новая большая поездка — достаточно спланировать интересные выходные, встречу с друзьями или поход в театр.
Раньше психологи рассказали, сколько дней нужно отдыхать, чтобы по-настоящему отключиться от работы в отпуске.