Нужен отпуск от отпуска: почему отдых иногда истощает больше работы

Почему после мечтательного отдыха накрывает усталость: 4 шага, чтобы вернуть энергию / © pixabay.com

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Многие ожидают желанного отдыха как панацеи от накопившейся усталости. Однако, возвращаясь домой, вместо прилива сил и вдохновения многие люди сталкиваются с апатией, раздражительностью и полной нехваткой энергии.

Эксперты по ментальному здоровью в материале Daily Mail объяснили, почему возникает постотпускное выгорание и как правильно вернуться к обычному ритму без вреда для психики.

Если вы когда-нибудь использовали фразу «Мне нужен еще один отпуск от моего отпуска», оказывается, что истощение после отпуска — это абсолютно реальная вещь.

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По словам психотерапевтов, ощущение опустошения по возвращении домой — это распространенная реакция нервной системы.

«Часто мы подходим к концу отпуска и чувствуем себя истощенными. Цель состоит в том, чтобы просто создавать медленные моменты, даже в напряженные моменты скоротечного отпуска», — говорит психотерапевт Ниро Фелисиано.

По данным клиники Кливленда, отпуска обладают рядом преимуществ для здоровья.

Клиника рекомендует планировать отпуск, если вы чувствуете истощение, перегрузку или даже что-то под названием «воскресные страхи» — тревогу и страх перед началом рабочей недели.

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Даже просто взять отпуск может снизить уровень гормонов стресса в мозге и помогает перезагрузиться.

Как легче адаптироваться после возвращения: 4 совета специалистов

Чтобы возвращение домой не превратилось в новый виток стресса, психотерапевты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Запланируйте «буферный день»

Не возвращайтесь из поездки вечером в канун рабочего дня. Оставьте 1–2 дня на то, чтобы спокойно распаковать вещи, выспаться и адаптироваться к домашнему пространству без спешки.

Не пытайтесь сделать все в первый день

В первые дни на работе не хватайтесь за все накопившиеся задания. Начинайте с простых дел, расчищайте почту и дайте себе время «войти в курс дела».

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Сохраните мелкие ритуалы по отдыху

Если в отпуске вам нравилось медленно пить кофе на свежем воздухе или вечерние прогулки, перенесите эти привычки в свою повседневную жизнь. Это сгладит чувство утраты «идеального дня».

Запланируйте следующее приятное ожидание — следующий отдых или маленький подарок себе

Мозгу легче преодолевать рутину, когда впереди есть приятная перспектива. Это не обязательно должна быть новая большая поездка — достаточно спланировать интересные выходные, встречу с друзьями или поход в театр.

Раньше психологи рассказали, сколько дней нужно отдыхать, чтобы по-настоящему отключиться от работы в отпуске.

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