Нужно ли устраивать ужин при покойнике: священник Филюк ответил

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, нужно ли семье, когда дома есть покойник, садиться на ужин у гроба умершего.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Ну, у нас Бог миловал такого (обычно — Ред.) нет. Есть села, где лежит баба среди дома, ручки сложила. А тут у бабы по кругу столы. И люди едят, значит, голубцы, бутерброды, колбасу. Я такое даже видел на видео. У нас, Бог миловал, тех ужинов у покойника нет», — говорит священник.

Филюк считает, что такого не нужно делать.

«Пусть семья себе посидит у бабушки или у деда. То еще ужин зимой, еще сейчас осень, так себе. Ну как лето. Большая муха залезает бабе в нос и тогда на котлету садится. И люди газируют эти котлеты на две шишки. Тогда поправятся. Это не нравственно. Это нехорошо. Я отношусь к ужину при покойнике отрицательно. Бабка от вашего ужина не встанет. Тогда понапиваются и говорят, давайте споем „Рідна мати моя“. Такое тоже было. Рассказывали мне священники, где есть ужины. Они уже мало-помалу отменяют. А у нас таких ужинов нет. И я отношусь к таким вечерам отрицательно. Приехавшие из города пошли в летнюю кухню, съели бутерброд, выпили чай, посидели при бабке», — говорит Алексей Филюк.

Он советует лучше у гроба умершего почитать псалмы, петь траурных духовных песен.

