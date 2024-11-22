Нужно найти настоящего убийцу: тест-головоломка на логику и внимательность

Для развития памяти, внимательности, концентрации и других важных способностей мозга важно ежедневно его тренировать. И не обязательно для этого решать сложные математические головоломки, всевозможные быстрые тесты тоже пригодятся.

Главное – делать это регулярно, ежедневно выделяя немного времени на подобные вещи, вы снижаете риск возникновения возрастных болезней, в том числе болезней мозга, памяти, уменьшаете риск деменции.

Предлагаем решить такой тест-головоломку. На сюжетных рисунках нужно за 8 секунд определить, кто убийца.

Тест: кто убийца// фото: jagranjosh

Рассмотрите каждую деталь. включите логику. Если будете внимательны, сосредоточитесь на подсказках, убийцу найдете быстро.

Ответ на тест: кто убийца фото: jagranjosh

Убийцей является женщина, стоящая у розового платья. После преступления она переоделась, потому что во время убийства убитый вырвал лежащий у его руки кусок ткани платья.

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