Нужно "варити" или "заварювати каву": говорим по-украински правильно

Украинцы любят пить кофе у. А еще украинцы готовят кофе дома, экспериментируют и нередко разбираются в этом на уровне бариста.

Но многое не знают, как говорить в украинском языке правильно – "варити каву" или "заварювати каву"

Как правильно говорить, рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко.

Александр Авраменко обратил внимание на использование слов "варить" и "заваривать". Под словом "варить" подразумевается "кипятить что-нибудь в воде", или еще в чем-то. "Заварить" — значит залить что-нибудь кипятком, чтобы оно настоялось.

Что делают украинцы с борщом, супом, компотом? Верно. варят, а чай, липовый цвет – заваривают. А что с кофе?

А о кофе, оказывается, можно говорить, что его "варят" и "заваривают", все зависит, какой кофе вы хотите приготовить и как это делаете.

"Каву і варять, і заварюють. И здесь выбор слова зависит от того, каким образом вы готовите этот ароматный напиток. Если вы насыпали в турку или в джезву кофе и залили кипятком, а потом поставили на плиту и ждете, когда поднимется пенка, то такой кофе вы варите. А если залили кипятком и немного дали настояться напитку, то вы его заваривали", – объяснил языковед.

Итак, "варіть та заварюйте каву" утром, кофе раскрывает глаза на вещи, которых мы не замечаем, о которых раньше не задумывались.

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