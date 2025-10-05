Нужны ли вода и хлеб на окне для покойника: священник-блогер ответил

Вода и хлеб для покойника: священник-блогер Филюк назвал этот обряд «демонским»

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, обязательно ли ставить на подоконник стакан воды с кусочком хлеба, если дома есть покойник.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Священник с удивлением отметил, что не понимает, зачем люди такое делают, ведь во всем цивилизованном мире таких предрассудков нет.

«В Украине мы придумывали, что придет умерший, будет стакан воды пить и еще хлебом закусывать. Ставят еще водку, я знаю, на Житомирщине было, и блинчики на голову ставят бабе, такой маразм! Это не нужно делать, это не от Бога эти обряды», — сказал Филюк.

«Верующий христианин, если в семье умерший, отправили его (человек — Ред.) на тот свет, за душу вспомнили, а всякие спиритические и недобрые обряды делать не надо. Либо мы участники стола Господня, либо участники демонского. Нам нужно определиться. Если с Богом, верим в Бога святого праведного, к нему молимся, а стакан и тот хлеб не поможет», — считает священнослужитель.

Ранее Алексей Филюк объяснил, нужно ли устраивать в память по умершим поминальные обеды.