Няня осталась с 5-месячным мальчиком после того, как родители исчезли с ее деньгами

Китайская няня была вынуждена месяцами безвозмездно ухаживать за младенцем после того, как родители ребенка бесследно исчезли с деньгами, которые они у нее одолжили.

Об этом пишет Oddity Central.

Женщина по имени Ю, жертва этого странного дела, утверждает, что ее наняли супруги из Харбина, провинция Хэйлунцзян, ухаживать за их новорожденным сыном за ежемесячную зарплату в размере 7000 юаней (около 1000 долларов). Вскоре после заключения соглашения родители сказали Ю, что им нужно поехать в Тяньцзинь, чтобы получить значительное наследство, в том числе имущество и предметы роскоши, и спросили, не могла бы она помочь им с ссудой на адвокатов и оформление документов. Как гарантию того, что они вернут деньги, супруги показали ей фотографии вещей, которые они унаследовали, а также документы на право собственности на гостиницу. Кроме того, они решили оставить ребенка с няней, пока уладят все дела в Тяньцзине, поэтому Ю допустила, что нет причин для волнения.

По словам няни, она не получала зарплату с ноября прошлого года, несмотря на то, что ухаживала за ребенком после исчезновения его родителей. Что еще хуже, она также одолжила им значительные суммы денег, в том числе свои сбережения и средства, взятые у брата, думая, что родители вернут ей долг, когда получат немалое наследство. В общей сложности она утверждает, что отдала в долг более 110 000 юаней (15 600 долларов США).

"Я отдала им все свои сбережения, но с ноября прошлого года я не получала ни одной зарплаты", — жалуется Ю. "Они должны мне мою зарплату и деньги, которые я одолжила у брата".

Доведенная до отчаяния женщина показала журналистам фотографии дорогих часов, автомобилей и других предметов роскоши, якобы наследованных родителями ребенка. Оглядываясь назад, она признает, что они могли подделать все, чтобы обмануть ее, добавив, что после проверки документов на право собственности на гостиницу в Харбине она обнаружила следы цифрового редактирования. Кроме того, история о том, что наследство поступило от мужчины, с которым мама ребенка встречалась более десяти лет, никогда не звучала правдиво, но она дала себя обмануть.

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Ю неоднократно пыталась связаться с родителями по телефону и через WeChat, но они якобы исчезли. Она также связалась с гостиницей, которой они якобы владели, но тамошние владельцы никогда не слышали о них, поэтому ее опасения стать жертвой тщательно продуманного мошенничества высоки как никогда. Единственное, что не имеет смысла – это ребенок.

Ю не понимает, как можно отказаться от своего ребенка ради какой-либо финансовой выгоды, но она также не может отказаться от мальчика. Она заботится о нем уже несколько месяцев, надеясь, что родители в конце концов вернутся.

Неизвестно, сообщили ли в полицию об этом случае, но многие из комментирующих его в Интернете предполагают, что подозреваемые не являются биологическими родителями ребенка.

Напомним, первая признанная трансгендерша в Китае через 18 лет во второй раз вышла замуж за своего мужа. Пара развелась ради детей.

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