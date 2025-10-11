Ньютон сделал апокалиптический прогноз на 2060 год: что предсказал великий ученый

Исаак Ньютон / © Википедия

В своих записях, которые, вероятно, не предназначались для публичного обнародования, выдающийся ученый 17-18 века Исаак Ньютон пытался предсказать конец света, опираясь на свое понимание Библии. В своих расчетах он ссылался на 2060 год.

Об этом пишет издание IFLScience.

Ньютон верил в апокалиптические предсказания Библии, по которым в конце дней произойдет битва Армагеддон. Однако в 2060 году он не предсказывал конец света, а скорее окончание целой эпохи.

Как пояснил профессор истории науки и техники в Университете Кингс-колледжа в Галифаксе Стивен Д. Снобелен, Ньютон был убежден, что Христос вернется примерно в эту дату и установит всемирное Царство мира.

Ньютон, хотя и сделал такой апокалиптический прогноз в частных записках, не любил практику предсказания конца света из-за вреда, который она наносит религиозным пророчествам, когда в прогнозируемое время апокалипсиса не было.

«Я упоминаю это не для того, чтобы утверждать, когда наступит время конца, а чтобы положить конец необдуманным предположениям фантастических людей, которые часто предсказывают время конца и тем самым дискредитируют священные пророчества так часто, как их предсказания не оправдываются. Христос приходит как вор ночью, и не нам знать времена и времена, которые Бог положил Ему в сердце», — написал он.

Уже вскоре частное предсказание Ньютона можно будет проверить и если оно не оправдается, то попадет в ту же категорию фантазий, дискредитирующих пророчества в целом.

