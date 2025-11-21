О чем действительно предупреждают ночные сновидения: мнение нейрохирурга

О чем предупреждают сны

Известно, что человек проводит во сне до трети жизни. В это время мозг отключается от внешнего мира, тело отдыхает, а во внутреннем пространстве разворачиваются истории, которые порой кажутся реальнее самой реальности.

Сны веками считали посланиями богов, демонов, предзнаменованиями и пророчествами. Известный нейрохирург и исследователь, автор книги «Нейрофитнес: рекомендации нейрохирурга для улучшения работы мозга» доктор Рахул Джандиал предлагает смотреть на сны как важный инструмент мозга. Он много лет изучает происходящее с мозгом во время сна и уверен, что сновидение — это не случайный «фоновый шум», а важный инструмент, помогающий нам адаптироваться, справляться с эмоциями и лучше осознавать себя.

Почему сны кажутся такими реальными

Рахул Джандиал объясняет, что сны оказывают глубокое влияние на нас, поскольку мы переживаем их как реальность. Радость, ужас, стыд, возбуждение, гнев или страх, которые мы испытываем во сне, физиологически почти не отличаются от тех же эмоций наяву.

Если во сне вы бежите, активируется моторная кора головного мозга, то есть та самая зона, которая бы работала, если бы вы действительно сорвались с места и побежали. если вы ощущаете прикосновение, включается сенсорная кора, как при реальном прикосновении.

Мозг не делает для себя жесткой границы между «соном» и «явью» в плане эмоций и ощущений, и именно поэтому пробуждение после яркого сна иногда похоже на эмоциональное похмелье.

О чем предупреждают кошмары и как их контролировать

У взрослых людей кошмары можно рассматривать как психологический термометр, отражающий текущий уровень внутреннего напряжения и тревоги.

Редкие страшные сны являются нормальной частью жизни. Однако если кошмары учащаются, становятся агрессивными или вызывают пробуждение с сильным страхом, это сигнал, что на самом деле есть тревога, стресс или травматический опыт, с которым психика не справляется без помощи.

Частично управлять снами можно. один из методов терапии, используемый для работы с повторяющимися кошмарами, называется «репетиция образов». Его суть состоит в том, что человек в состоянии бодрствования подробно, до мелочей, представляет более безопасную, спокойную или положительную версию привычного страшного сна. Иногда этот новый сценарий прописывают на бумаге и много раз перечитывают, постепенно мозг «учится» подменять старый сюжет новым, и содержание ужасов меняется.

Осознанный сон, или осознанное сновидение, это очень яркое состояние, в котором человек понимает, что спит во время сна. Это интересное, «гибридное» состояние, когда признаки бодрствования и сна пересекаются, что показывает, что граница между ними не всегда абсолютно жесткая.

О чем предупреждают сны: скрытый смысл классических сюжетов

По мнению Джандиала сновидение помогает нам взглянуть на себя поглубже. Осознанное внимание к своим снам повышает уровень самопонимания и иногда приводит к важным инсайтам о жизни.

Если снится:

Провал экзамена. Сон, в котором вы проваливаете экзамен, не сдаете тест, не успеваете к началу, чаще всего отражает тревогу . Похожий механизм работает и в других сюжетах, таких как опоздание на самолет или поезд, хотя на самом деле никаких билетов на руках нет. Это все вариации мотива «я не успею», «я не справлюсь» или «я подведу», которые подчеркивают, насколько вы напряжены из-за какой-то зоны ответственности.

Быть преследуемым. Сны о преследовании, погоне, попытке убежать от кого-то или чего-то считаются одними из самых универсальных. В метафорическом смысле такие сны часто свидетельствуют, что в жизни есть тема, от которой вы пытаетесь убежать. Это может быть конфликт, долг, страх, неприятный разговор или решение, которое вы откладываете. Если ужас связан с реальной травмой и повторяется, он может быть одним из признаков того, что опыт до конца не переработан, и нередко требует профессиональной поддержки.

Предательство партнеру. Эротические сны, в частности сюжеты об измене, очень распространены и встречаются почти у всех. Важно понимать, что сон об измене не означает, что вы несчастны в отношениях. Он не обязательно связан с влечением к конкретному человеку, который появляется в сюжете, а является проявлением работы воображения, смешение образов и запретов, и не является «диагнозом» для пары.

Встреча с любимым человеком. Сны о встрече с важным человеком из прошлого, стариком или родным, которого вы давно не видели, вызывают много эмоций. Проснувшись, человек испытывает сильное чувство: радость, грусть, нежность, тоску, иногда вину или гнев. Эти сны могут стать своеобразным порталом к вашим реальным, глубоко спрятанным чувствам по отношению к человеку или к тому этапу жизни, с которым он ассоциируется.

Сон о ребенке. Во время беременности сны о ребенке, родах или будущей семье очень распространены. Иногда малыш во сне называет свое имя или являет характер. Это называют жанровыми снами, которые связаны с большим переходом, изменяющим жизнь. Но такие сюжеты могут появляться в любые моменты, когда человек стоит на пороге важного этапа, нового проекта или изменений в личной жизни, иногда это образ новой версии себя, которая только начинает формироваться.

Сны о конце жизни и умерших. Яркие сны об умерших родственниках, любимых людях или домашних животных часто приходят людям, которые переживают потерю или сами находятся на пороге серьезной болезни и конца жизни. Такие сновидения могут приносить чувство встречи, примирения, разговора, которого не хватило при жизни. По наблюдениям врачей и психологов, подобные сюжеты нередко являются источником надежды, развлечения и внутреннего мира, помогая упорядочить дела, примириться с собой и с близкими, завершить важные процессы и эмоционально подготовиться к переходу.

Зачем нашему мозгу сновидения

По мнению Джандиала, сны можно назвать тренировкой для ума в режиме высокой интенсивности. Ночью мы проигрываем внутренние фильмы с насыщенными эмоциями, зрительными образами, движением и сюжетами. Это время, когда мозг остается активно работающим, хотя тело неподвижно.

Сновидения помогают мозгу оставаться гибким, поскольку они позволяют нам примерить разные сценарии, проживать сильные чувства и ситуации в безопасных условиях, без реальных последствий. Это способ психики адаптироваться к нагрузкам, обрабатывать опыт и поддерживать пластичность нервных связей.

Все ли люди видят сны и почему мы их забываем

На самом деле сновидения практически у всех, просто не все запоминают их, хотя частота и яркость воспоминаний различаются, сложно найти человека, который никогда не переживал ужас.

С точки зрения нейрофизиологии мозг почти каждого человека проходит через фазы сна, в которых возникают сновидения, при этом мозг намеренно стирает большую часть ночных сюжетов. Это защищает нас от путаницы между мыслями во сне и мыслями наяву, помогая держать четкую границу между двумя состояниями. Иногда все-таки происходят яркие вспышки памяти, особенно если сон был очень эмоциональным или ужасающим, но в целом забывание снов полезно, поскольку оно позволяет нам не смешивать два разных «мира» в одну непрерывную реальность.

Так что, по мнению Рахула Джандиала, сны не дают готовых ответов и не работают как буквальные предсказания. Но если относиться к ним не как к мелочам, а как к мягким подсказкам от собственной психики, они способны многое рассказать о том, что с вами происходит на самом деле: чего вы боитесь, чего хотите, о чем давно пора поговорить с собой и с другими.