О чем свидетельствует лишний вес у супругов: неожиданное открытие ученых

Люди в счастливом браке часто толстеют вместе

Реклама

Люди в счастливом браке часто набирают лишний вес, поскольку чувствуют себя любимыми и больше не нуждаются в впечатлении партнера идеальной фигурой. К такому неожиданному выводу пришли ученые, годами исследовавшие бытовые привычки тысяч влюбленных пар.

О том, почему несколько общих килограммов являются показателем крепкого брака, пишет YourTango.

Лишние килограммы как показатель счастья

Специалисты университета Квинсленда в Австралии проанализировали данные более 15 тысяч человек за десятилетний период. Согласно результатам исследования, люди, которые находятся в счастливых отношениях, в среднем весят на 6 килограммов больше, чем одинокие лица или те, кто не доволен своим браком.

Реклама

Ученые объясняют этот феномен очень просто: когда человек находит того, кто принимает его таким, какой он есть, исчезает подсознательная потребность поддерживать идеальную физическую форму для привлечения партнера. Влюбленные могут иногда посещать спортзал, однако уже не ради публикации идеальных фото в соцсетях.

Исследование молодоженов и здоровые привычки

Эту же теорию подтверждают исследователи из Южного методистского университета в Далласе, которые в течение четырех лет следили за жизнью 200 пар молодоженов. Руководитель исследования Андреа Мельцер отметила, что удовлетворенность отношениями имеет прямую связь с набором веса. Те супруги, которые были максимально счастливы в браке, набирали больше килограммов, тогда как менее довольные партнеры оставались в своем привычном весе.

В то же время ученые нашли в этой тенденции и положительную сторону. Хотя счастливые пары и могут поправиться, они часто придерживаются более здорового образа жизни в других аспектах. Влюбленные обычно меньше курят и реже употребляют фастфуд, предпочитая уютные домашние вечера. Итак, если ваши любимые джинсы стали несколько тесными после нескольких лет отношений, это может быть просто признаком того, что вы сделали правильный выбор партнера.

Напомним, недосып становится новой реальностью для молодых родителей. А вместе с усталостью приходит еще один, менее очевидный вызов — постоянное состязание «уставшего больше».