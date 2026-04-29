О чем жалеют люди перед смертью: онколог рассказал шокирующие детали

Клиническая смерть / © ТСН

Реклама

Врач-онколог, ежедневно работающий с людьми, имеющими неизлечимые диагнозы, поделился наблюдением о том, что на самом деле имеет значение, когда время подходит к концу. Его слова о главном разочаровании умирающих пациентов всколыхнули сеть и заставили миллионы людей пересмотреть свои жизненные приоритеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Амит Гарг, опираясь на многолетний опыт лечения пациентов на терминальных стадиях рака, отметил, что существует постоянная закономерность о том, как люди оценивают свою жизнь на пороге смерти. По его словам, пациенты почти никогда не упоминают о том, сколько они заработали или сэкономили. Они остро чувствуют боль из-за того, чего так и не решились сделать.

Реклама

Хотите купить эти туфли? Идите и купите их. Хотите отправиться в это путешествие? Отправляйтесь. Считаете, что ресторан слишком дорог? Идите и поезжайте там», — призвал онколог.

Вывод врача звучит жестко: ни один человек в конце жизни не говорит: «Жаль, что я не накопил больше денег».

Доктор подчеркнул, что его мнение основывается на реальных историях, которые он видит каждый день в своей практике. Он отмечает, как быстро меняется восприятие реальности после услышанного диагноза.

«Как онколог, я видел, как быстро может измениться жизнь после постановки диагноза. Больше пациенты в конце жизни сожалеют о том, что не прожили дольше. Мой совет: отправляйтесь в путешествие, уделите время созданию воспоминаний и живите настоящим», — отметил Гарг.

Реклама

Это послание нашло глубокий отклик тысяч людей, которые начали делиться собственным опытом потерь и изменения приоритетов. Пользователи сети пишут, что нет смысла быть «богатейшим человеком на кладбище».

Под видео врача появились сотни комментариев от людей, потерявших близких или сами борющихся с болезнью. Одна из пользовательниц рассказала историю своей матери, которая всю жизнь откладывала средства на счастливую пенсию.

«Она собирала всю жизнь. Вышла на пенсию в декабре, а умерла в феврале. Я поняла, что нет никакого „особого случая“, которого надо ждать. Каждый день жизни особенный», — поделилась дочь умершей.

Другая женщина вспомнила о своей матери, которая в течение пяти лет лечения мечтала уехать в отпуск на Арубу, но каждый раз отказывалась, потому что это было слишком дорого. Теперь дочь унаследовала эти деньги, но отдала бы все, чтобы ее мать таки совершила эту поездку и получила удовольствие.

Реклама

Несмотря на призывы жить моментом некоторые участники дискуссии призывали к рациональному подходу. Они отмечают, что полноценная жизнь не обязательно означает полный отказ от финансовой ответственности.

«Жизнь непредсказуема, но не влезайте в долги и не истощайте свои сбережения. Путешествуйте, тратьте деньги на ужины, но прежде заботьтесь о своих базовых потребностях. Во всем остальном — я буду поддерживать каждого, кто хочет жить здесь и сейчас», — резюмировала одна из пользователей.

Напомним, мужчина, получивший тяжелую травму головы, 18 дней находился в коме. Он утверждает, что в это время покинул свое тело, встретился с Иисусом и вернулся к жизни с божественным посланием.

Новости партнеров