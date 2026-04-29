- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 3 мин
О чем жалеют люди перед смертью: онколог рассказал шокирующие детали
Врач призывает не ждать «особого случая» и начать жить по полной уже сегодня, пока для этого есть время и здоровье.
Врач-онколог, ежедневно работающий с людьми, имеющими неизлечимые диагнозы, поделился наблюдением о том, что на самом деле имеет значение, когда время подходит к концу. Его слова о главном разочаровании умирающих пациентов всколыхнули сеть и заставили миллионы людей пересмотреть свои жизненные приоритеты.
Об этом пишет Daily Mail.
Доктор Амит Гарг, опираясь на многолетний опыт лечения пациентов на терминальных стадиях рака, отметил, что существует постоянная закономерность о том, как люди оценивают свою жизнь на пороге смерти. По его словам, пациенты почти никогда не упоминают о том, сколько они заработали или сэкономили. Они остро чувствуют боль из-за того, чего так и не решились сделать.
Хотите купить эти туфли? Идите и купите их. Хотите отправиться в это путешествие? Отправляйтесь. Считаете, что ресторан слишком дорог? Идите и поезжайте там», — призвал онколог.
Вывод врача звучит жестко: ни один человек в конце жизни не говорит: «Жаль, что я не накопил больше денег».
Доктор подчеркнул, что его мнение основывается на реальных историях, которые он видит каждый день в своей практике. Он отмечает, как быстро меняется восприятие реальности после услышанного диагноза.
«Как онколог, я видел, как быстро может измениться жизнь после постановки диагноза. Больше пациенты в конце жизни сожалеют о том, что не прожили дольше. Мой совет: отправляйтесь в путешествие, уделите время созданию воспоминаний и живите настоящим», — отметил Гарг.
Это послание нашло глубокий отклик тысяч людей, которые начали делиться собственным опытом потерь и изменения приоритетов. Пользователи сети пишут, что нет смысла быть «богатейшим человеком на кладбище».
Под видео врача появились сотни комментариев от людей, потерявших близких или сами борющихся с болезнью. Одна из пользовательниц рассказала историю своей матери, которая всю жизнь откладывала средства на счастливую пенсию.
«Она собирала всю жизнь. Вышла на пенсию в декабре, а умерла в феврале. Я поняла, что нет никакого „особого случая“, которого надо ждать. Каждый день жизни особенный», — поделилась дочь умершей.
Другая женщина вспомнила о своей матери, которая в течение пяти лет лечения мечтала уехать в отпуск на Арубу, но каждый раз отказывалась, потому что это было слишком дорого. Теперь дочь унаследовала эти деньги, но отдала бы все, чтобы ее мать таки совершила эту поездку и получила удовольствие.
Несмотря на призывы жить моментом некоторые участники дискуссии призывали к рациональному подходу. Они отмечают, что полноценная жизнь не обязательно означает полный отказ от финансовой ответственности.
«Жизнь непредсказуема, но не влезайте в долги и не истощайте свои сбережения. Путешествуйте, тратьте деньги на ужины, но прежде заботьтесь о своих базовых потребностях. Во всем остальном — я буду поддерживать каждого, кто хочет жить здесь и сейчас», — резюмировала одна из пользователей.
