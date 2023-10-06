Обезьяна сбежала из дома, напилась пива, а потом начала кусаться и резвиться в городе - фото

В Индианаполисе, США, обезьяна сбежала от хозяина и всю ночь развлекалась.

Об этом пишет Daily Mail.

Животное по кличке Момо, по словам местных, сначала выпило пиво у мусорного бака, прежде чем покусать людей, украсть еду из гаража и попрыгать по автомобилям.

Владелец животного Уэйн Фам начал бить тревогу и написал в Facebook призыв держаться от его любимца подальше и сразу позвонить в полицию или службу контроля за животными.

Обезьяна Момо

Полицейские изо всех сил пытались выследить пьяную обезьяну, и это им удалось только на следующий день.

Офицеры отдали животное Уэйну. Правда, Момо, похоже, разочаровался своим спасением. На фотографии, опубликованной полицией Индианаполиса, видно, как мужчина крепко схватил грустного его и держит за хвост.

Обезьяна сбежала из дома, выпила пиво и устроила хаос в городе

Число жертв пока что неизвестно. Полиция еще не подтвердила, были ли полученные травмы вызваны укусами обезьяны.

Сообщается, что Момо не в первый раз устраивает хаос в городе. По словам его хозяина, примат также сбежал из дома 10 июля, но позже его нашли и вернули домой.

Напомним, охотники заявили, что застрелили чупакабру и показали кадры с существом. Она якобы терроризировала местных фермеров.

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