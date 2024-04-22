Обезьяна сделала селфи с ошеломленными туристами – забавное фото

Наглая обезьяна сделала селфи с двумя британскими туристами на Бали, Индонезия.

Об этом пишет Daily Mail.

Хлоя Деннис с мужем Крейгом находились в Священном лесу обезьян Убуд и заметили одну из 1260 балийских длиннохвостых макак, проживающих в заповеднике, после чего, как и многие туристы, решили ее сфотографировать. Однако ситуация изменилась, когда примат появился, чтобы сфотографироваться вместо людей.

На фото технически подкованное животное делает селфи с разинутым ртом, пока пара с недоверием смотрит в камеру.

Хлоя и Крейг с обезьяной / Фото: @mrschlodennis/ CATERS NEWS

"Это определенно было путешествие на всю жизнь!" – прокомментировала путешественница.

Это не первый случай, когда примат попадает в объектив камеры. В 2011 году хохлатая макака по имени Наруто вызвала международный резонанс, сфотографировав себя улыбающуюся на оставленную без присмотра камеру на острове Сулавеси, Индонезия. Когда владелец устройства Дэвид Слейтер, в то время находившийся в командировке, опубликовал фотографии в книге, организация PETA подала на него в суд от имени обезьяны. Они утверждали, что продажа фотографий нарушает права обезьяны в соответствии с Законом об авторском праве. Однако ответчик утверждал, что компания Wildlife Personalities Ltd. владеет международными коммерческими правами на фотографии. Дело завершилось в 2018 году после того, как апелляционный суд США вынес решение в пользу Слейтера на том основании, что животные не могут подавать иски о нарушении авторских прав.

Напомним, мэр города "загубил" штаны прямо во время выступления. Он объяснил это похудением.

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