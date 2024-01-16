Обезьяна украла, порвала и погрызла паспорт туристки во время ее отдыха на Бали – відео

Женщина безуспешно пыталась забрать документ в обмен на лист бумаги.
Туристка на Бали была шокирована и не знала, что делать, когда наглая обезьяна разорвала ее паспорт.
Об этом пишет news.com.au.
Видео злополучного инцидента было опубликовано на странице Instagram Idiots in Bali.
Когда животное получило в свои руки бесценный документ, его владелица пыталась уговорить озорную обезьяну вернуть его в обмен на лист бумаги, но она отказалась его отдать.
Один из пользователей социальных сетей пошутил, что по крайней мере у женщины есть видеодоказательства, которые она может показать иммиграционной службе, чтобы доказать, что инцидент имел место.
Другой был менее прагматичен и пошутил: "Не играйте с гангстером".
Также пользователей встревожило то, что женщина принесла свой паспорт к вольеру для обезьян: "Тяжелый урок", "Кто везде носит с собой паспорт?".
Глава австралийской страховой компании Джо Макколи заявила, что в некоторых из самых популярных туристических достопримечательностей Бали живут обезьяны, имеющие озорные привычки.
"Хотя они могут показаться очаровательными и милыми, очень важно проявлять осторожность и осознанность во время вашего визита, чтобы не попасть в беду", — сказала она.
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Макколи посоветовала путешественникам уважать пространство обезьяны и избегать зрительного контакта.
"Эти обезьяны населяют разные храмы и природные жилища по всему острову, и хотя может показаться, что они привыкли к присутствию человека, они по-прежнему остаются дикими животными", — предупредила она. "Сохраняйте уважительную дистанцию и избегайте прямого зрительного контакта, поскольку это может быть расценено как угрозу. Безопасность ваших вещей не менее важна. Обезьяны известны своим интересом и без колебаний воруют еду, солнцезащитные очки или что-то блестящее, бросающееся в глаза. Держите свои сумки, головные уборы и солнцезащитные очки надежно застегнутыми, чтобы предотвратить любые несчастные случаи. Кормление человеческой пищей может нарушить их естественный рацион и привести к проблемам со здоровьем. Кроме того, это может побуждать их агрессивно приближаться к людям в поисках закусок".
Напомним, разъяренный пассажир ударил пилота самолета. Стало известно, что ему не понравилось.
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