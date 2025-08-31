Обезьяна устроила "дождь" из купюр: опрометчивый мужчина потерял немалую сумму

Обезьяна устроила дождь с деньгами

В индийском городе Аураия, штат Уттар-Прадеш, произошел необычный инцидент. Обезьяна украла сумку из 80 000 рупий (около $960) и разбрасывала купюры из дерева. Как сообщает Times of India, это привело к настоящему ажиотажу среди местных жителей.

Учитель Рохиташ Чандра прибыл в комплекс техсил (административное подразделение) вместе с сыном, чтобы завершить сделку с недвижимостью. Сумму в 80 000 рупий, необходимую для сделки, он оставил в багажнике своего не закрывшего мотоцикла. Пока мужчина был занят оформлением документов, обезьяна воспользовалась моментом и украла сумку.

Когда люди начали преследовать животное, быстро вылезла на дерево и начала выбрасывать оттуда купюры номиналом 500 рупий, создав «денежный дождь». В этот момент прохожие, свидетели инцидента, бросились собирать деньги.

Часть купюр застряла на деревьях, а некоторые были разорваны обезьяной. Несмотря на мольбу владельца вернуть деньги, ему удалось собрать только 52 000 рупий. Остальные 28 тысяч пропали без следа.

В видео, которое стало вирусным в соцсетях, слышно, как один из прохожих говорит: «Это его тяжело заработанные деньги, верните их ему». Однако, как отмечается в соцсетях, «некоторые люди честны, а некоторые ищут возможности, и для них ничего не может быть лучше опрометчивости других».

Напомним, над Детройтом с вертолета сбросили тысячи долларовых купюр прямо на дорогу. Ради зрелища и исполнения предсмертного желания местного жителя полиция вынуждена была перекрыть улицу.