Обиженный дедушка-богач отомстил своим внучкам после смерти: что он сделал

Дедушка, который чувствовал себя "обиженным", потому что его внучки не посещали его довольно часто, оставил им лишь по 50 фунтов каждой из своего состояния в 500 000 фунтов стерлингов.

Об этом пишет Daily Star.

Фредерик Уорд-старший умер в 2020 году и разделил почти все свое состояние между детьми, Терри Уордом и Сьюзен Уилтшир. Однако пятеро взрослых детей его покойного сына Фреда-младшего получили всего по 50 фунтов, что повлекло за собой семейный спор.

Фредерику, бывшему солдату, на момент смерти был 91 год. Он сказал своим адвокатам, что расстроен тем, что дети его сына Фреда не посещали его в больнице, когда он трижды болел заболеванием легких. Тогда он был близок со своим сыном Терри и дочкой Сьюзен, которая была его постоянным опекуном.

Мужчина ранее составил завещание, по которому его имущество, в том числе пентхаус стоимостью 450 000 фунтов стерлингов, было разделено между тремя детьми. Однако Фред-младший умер раньше своего отца, в 2015 году, и семья распалась.

Когда Терри зачитал завещание своего отца после его смерти, это повлекло за собой горячий спор, поскольку пятеро внучек остались ни с чем. Из состояния, оцениваемого примерно в 500 000 фунтов стерлингов, их дядя Терри подарил им конверты, в каждом из которых было по 50 фунтов наличными.

После этого Кэрол, Анджела, Аманда, Кристин и Джанет – подали в суд. Они утверждали, что должны получить одну треть части своего покойного отца от денег своего дедушки. Но судья не согласился.

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Женщины утверждали, что их дядя Терри и тетя Сьюзен несправедливо повлияли на дедушку, заставив его изменить завещание и передать им часть своего имущества, принадлежащего пяти сестрам. Но их дело было отклонено судьей Высокого суда Джеймсом Брайтвеллом, заявившим, что для разочарованного дедушки было "совершенно разумно" исключить своих внучек из-за их "очень ограниченных контактов" с ним в последние годы его жизни.

Он заявил, что "доказательства даже близко не убеждают его" в том, что Терри "принуждал" своего отца или что Сьюзен "контролировала" его таким образом, что это могло бы подвергнуть сомнению его волю.

Судья также отклонил утверждение о том, что Уорд не имел "способности" составить завещание в 2018 году или что он был недействителен из-за "нехватки знаний и одобрения" его последствий.

Напомним, мама проиграла дело об инвалидности более чем на 760 000 евро из-за "компромата всех времен". Она утверждала, что не могла работать более пяти лет из-за постоянной боли в спине и шее.

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