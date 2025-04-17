Обиженный парень "заминировал" лайнер, потому что любимая уехала в экзотический круиз без него

Круизный лайнер / © Associated Press

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19-летний житель штата Мичиган, США, Джошуа Даррелл Лоу решил, что если он не может попасть в экзотический круиз, то не имеет права на отдых и его девушка. Чтобы сорвать поездку любимой и ее семьи, парень придумал угрозу взрыва на борту круизного лайнера.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в январе в 2024 году. Как только лайнер Carnival Sunrise вышел из порта Майами в направлении Ямайки, компания Carnival Cruise Lines получила тревожное анонимное сообщение по электронной почте: «Привет, я думаю, что на вашем круизном лайнере Sunrise может быть бомба».

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Лаконичное письмо вывело из строя многотысячную круизную систему: лайнер пришлось экстренно остановить, более тысячи кают обыскали специалисты по безопасности, а к операции подключили береговую охрану США и Ямайки. После нескольких часов паники и проверки взрывчатки не обнаружили, и Sunrise продолжил свой маршрут по Карибскому морю.

Но расследование вышло за рамки лайнера. Благодаря техническим средствам, правоохранителям удалось проследить источник сообщения. Им оказался Лоу — парень, который остался дома ухаживать за домашними любимцами, пока его девушка наслаждалась тропическим приключением без него.

Во время разговора с агентами ФБР парень признался, что прибег к мистификации из-за обиды.

«Кто-нибудь, кто угрожает взрывом, должен ожидать, что ему поверят на слово», — отметил в судебных материалах помощник прокурора США Нильс Кесслер. «К счастью, на этот раз обошлось без травм, но такие шутки дорого стоят обществу».

ФБР подчеркнуло, что подобные фальшивые угрозы — это не шутка, а преступление. Они дезориентируют службы, влекут за собой панику и бесполезный расход ресурсов.

Несмотря на то, что Лоу мог провести за решеткой до пяти лет, судья Пол Малони приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Подсудимый написал письмо с извинениями и признанием вины. Однако этот случай стал еще одним напоминанием: даже с разбитым сердцем лучше выбирать здравый смысл вместо катастрофических сценариев.

Напомним, пенсионеры оставили жизнь на земле и отправились в 15-летний круиз. Известно, сколько они заплатили.