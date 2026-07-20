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Облака годами "спасали" Землю от перегревания: почему теперь все может измениться
Низкие облака десятилетиями частично сдерживали нагревание Земли, однако их сокращение может изменить этот эффект на противоположный и ускорить глобальное потепление.
Увеличение площади низкой облачности за последние десятилетия частично сдерживало глобальное потепление. Такие облака отражают солнечный свет и охлаждают планету, однако в будущем этот механизм может измениться и ускорить нагревание Земли.
Об этом свидетельствует исследование Грегори Чезаны и Ассии Аруф из Колумбийского университета, пишет New Scientist.
Ученые оценили изменения площади низких облаков с начала спутниковых наблюдений в 1979 году.
Облака могут как охлаждать, так и нагревать планету. Тонкие облака в верхних слоях атмосферы задерживают тепло, в то время как плотные низкие облака отражают солнечное излучение.
Исследователи установили, что с 1979 года расширение низкой облачности увеличило объем энергии, которую Земля отражает в космос, на 0,32 ватта на квадратный метр. Для сравнения, деятельность человека сейчас нагревает планету примерно на 2,72 ватта на квадратный метр.
"Облака фактически противодействуют потеплению", — объяснил Чезана.
В восточной части Тихого океана площадь низких облаков увеличивалась примерно на 0,18% за десятилетие. Это связано с более медленным нагревом этого региона и атмосферными условиями, которые помогали облакам существовать дольше.
В то же время ученые ожидают, что восточная часть Тихого океана начнет нагреваться быстрее. Теплый сухой воздух может уменьшить количество низких облаков и ослабить их охлаждающий эффект.
Признаки этого процесса уже могли показаться. Исследователи установили, что с 2003 года низкая облачность в мире сокращалась, а ускорение глобального потепления может быть частично связано именно с этим.
По словам ученых, если тенденция к расширению низких облаков сменится противоположной, глобальное потепление может дополнительно ускориться.
Напомним, на Земле зафиксировали самую низкую температуру за 14 лет — мороз достиг -84,1°C. Событие произошло на антарктической исследовательской станции Concordia. Ученые заявили, что это самый низкий показатель, зарегистрированный на планете с 2012 года, и он лишь на 0,5°C выше абсолютного рекорда этой станции.