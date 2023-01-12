Обличитель предательниц: мужчина хитрым способом позорит женщин, которые неверны своим партнерам

Разведенный австралиец был поражен тем, что многие женщины флиртуют в соцсетях, находясь в отношениях. Он решил проучить таких "предательниц" с помощью специальных фотографий.

33-летний Джей Ингрем из Австралии решил публично позорить женщин, которые будут проявлять готовность предать своих партнеров, флиртуя с ним в соцсетях. Для этого он с помощью фотошопа встраивает свои фото в их парные фотографии и публикует такие изображения.

Об этом сообщает издание New York Post.

Разведенный мужчина в опубликованном в Instagram видео заявил, что был поражен тем, как многие женщины, с которыми он общался и флиртовал в социальных сетях, уже находятся в отношениях. Поэтому он решил публично позорить таких предательниц.

“Знаете, что я понял во время рождественских каникул? Когда многие из вас, девушек, публиковали истории со своими мужчинами (так называемым) под елкой в одинаковой пижаме и всеми этими атрибутами, вы одновременно были в моей папке входящих сообщений в течение нескольких месяцев”, — сказал он.

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Чтобы проучить таких женщин, Ингрем монтирует свое изображение на фотографии пары, находящейся в отношениях. На одной из фотографий с подписью "мы в отпуске" он сидит на краю скалы вместе с парой. На другой – кладет руки на живот женщины в то время, как ее партнер находится рядом. На еще одном фото с подписью "мы туристы" изображены неуклюжие трехсторонние объятия перед Сиднейским оперным театром.

В соцсети многие критикуют такие "экстремальные" проделки.

“Зачем беспокоиться? Вместо того чтобы пытаться разоблачить мошенников, сосредоточьтесь на том, чтобы найти себе девушку, которую ищете”, – посоветовал ему один из комментаторов.

Однако Джей Ингрем утверждает, что таким образом он отстаивает мораль и честность.

Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку.

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