Облизывание до смерти: что известно об одном из самых страшных методов пыток в истории

Исторический метод пыток, известный как "козий язык", мог причинить человеку нестерпимую боль или даже привести к смерти.

Как пишет LADbible, процедура заключалась в том, что человека погружали в соленую воду, чтобы сделать его ноги более уязвимыми к шелушению, а затем несчастную жертву закрепляли на месте, чтобы козу можно было правильно развернуть.

Идея состоит в том, что коза будет лизать соленые ноги человека, а непрерывные удары языка животного будут медленно, но неуклонно стирать кожу на подошвах ног.

Хотя сначала лизание подошв ног козой может казаться щекотливым, когда кожа начинает стираться, это, по-видимому, превращается в агонию.

Такая пытка может даже привести к смерти, если раны, образующиеся на подошвах ног, инфицируются, а когда домашнее животное вылизывает открытые раны, то это хороший способ заразить их.

"Козьй язык" был описан в документах, осуждающих применение пыток, и считается, что он появился еще во времена Древнего Рима. Хотя у них были приличные способы лечения болезней и не все было так ужасно, когда речь шла о медицинской помощи, в то время люди не хотели бы подхватить какую-либо инфекцию. К тому же, когда кожа на подошвах ног слизана добела, не стоит надеяться на то, что удастся ходить куда-то в течение невероятно долгого времени. Даже если бы язык козы не инфицировал раны, попытка ходить на поврежденных ногах, вероятно, имела бы подобные последствия.

Напомним, мужчина построил гигантское устройство для пыток в форме быка, и в результате стал первой жертвой собственного творения. Медный бык был создан в 6 веке до нашей эры.

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