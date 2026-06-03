Обломок уничтоженного мира: в метеорите из Сахары нашли доказательства существования еще одной планеты

Ранняя солнечная система, возможно, имела гораздо больше планетных тел. / © Pixabay

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Сегодня существует четыре «канонических» каменистых планет: Меркурий, Венера, Марс и Земля. Они принадлежат к земной группе. Эти планеты плотные, каменистые, с металлическим ядром и тонкой корой. Их орбиты ближе Солнцу, поэтому они получили меньше газа во время формирования.

Однако в начале существования Солнечной системы, вероятно, существовал еще один крупный объект — Тейя. Это тело размером с Марс столкнулось с Землей, образовав Луну. Ученые утверждают, что должно быть еще одно.

Об этом пишет издание IFLScience.

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Ученые из США выяснили, что ангриты, редкие метеориты, падающие на Землю, могут являться частями древней протопланеты, существовавшей на раннем этапе формирования Солнечной системы.

Ангриты — это редкий класс метеоритов, которые являются группой обедненных щелочными металлами магматических ахондритов, возраст кристаллизации которых позволяет отнести их к древнейшим известным материалам Солнечной системы, отмечают ученые.

Проанализировав ангритовый метеорит NWA 12774, найденный в Сахаре, ученые обнаружили довольно чрезвычайное — наличие клинопироксена, минерального кристалла, содержащегося в мантии и земной коре.

Этот конкретный минерал, похоже, имеет невероятное содержание алюминия. Реконструировав давление, при котором он должен был быть образован, команда обнаружила 17,5 килобар, что примерно в 17,5 раз превышает давление на дне Марианской впадины.

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Такая особенность может говорить о том, что минерал сформировался под очень высоким давлением. Такое давление не могло возникнуть внутри небольшого астероида. По расчетам ученых, родительское тело ангритов должно было иметь радиус как минимум около 1000 километров. А если кристаллы сформировались не глубоко, а ближе к поверхности, то тело могло быть еще больше — радиусом более 1800 километров. Это уже сравнимо с Луной.

Проще говоря, этот метеорит — часть бывшей планеты, уничтоженной при загадочных обстоятельствах.

«Невероятно представить, что когда-то существовал такой большой мир», — заявил Аарон Белл, доцент кафедры наук о Земле в Университете Калифорнии в Боулдере. «Мы знаем о его существовании только потому, что несколько его фрагментов случайно приземлились на Землю. Эти метеориты сохранили доказательства совершенно иного пути развития ранних планет. Есть много метеоритов, которые не были тщательно изучены, поэтому, возможно, существовало больше таких протопланет, о которых мы не знаем», — сказал Белл.

По мнению ученого, в ранней Солнечной системе могли существовать большие планеты с необычным химическим составом и другим путём развития.

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«Материалы, из которых образовалось материнское тело ангритов, принципиально отличаются от составляющих Земли и Марса. Это указывает на отдельный и самостоятельный эволюционный путь формирования планет в ранней истории нашей Солнечной системы», — добавил исследователь.

Вероятно, эта протопланета разрушилась в результате катастрофы, произошедшей в самом начале эволюционного процесса Солнечной системы. После нее большое тело могло расколоться, которое обломки разлетелись и затем стали частью других тел или попали на Землю как метеориты.

Ранее ученые назвали 45 планет, где может находиться внеземная жизнь.

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