Обнародован список самых популярных паролей в Украине, которые можно взломать за секунду — проверьте свой

Большинство личных паролей, которые используют украинцы, можно взломать менее чем за секунду.
Компания Nord Security обнародовала ежегодный отчет по использованию паролей по всему миру. Следовательно, в Украине большинство "ключей" можно взломать меньше, чем за секунду. Самым популярным среди остальных оказался пароль "qwerty", который украинцы использовали в этом году более 376 тыс. раз.
Отчет Nord Security обнародовали на своем сайте.
Компания проанализировала базу данных, собранную из 50 стран мира, размер которой составил около 4 терабайт. В обнародованном списке из 200 популярнейших паролей отмечают частоту употребления каждого из них и время, за которое его можно взломать.
Следовательно, большинство паролей, которые используют украинцы, можно взломать менее чем за секунду.
Самые популярные из них:
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
- qwerty123
- qwertyuiop
- 1234567
- password
- 1qaz2wsx
В списке Nord Security лидируют пароли-имена. Их по количеству больше всего: nikita, marina, andrey, sergey, natasha, oksana и т.д. Часто встречаются также и названия компаний, таких как samsung, mersedes, adidas, panasonic. Используют украинцы и имена любимых знаменитостей: rammstein, eminem, ronaldo и т.д.
Пароль "ukraine" в списке компании среди украинцев по количеству использования занял 76 место.
Напомним, в Кривом Роге правоохранители прекратили работу мошеннического "call-центра". Работники под видом банкиров звонили украинцам и выманивали у них персональные данные.