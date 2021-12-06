Обнародован список самых популярных паролей в Украине, которые можно взломать за секунду — проверьте свой

Обнародован список самых популярных паролей в Украине, которые можно взломать за секунду — проверьте свой

Большинство личных паролей, которые используют украинцы, можно взломать менее чем за секунду.

Компания Nord Security обнародовала ежегодный отчет по использованию паролей по всему миру. Следовательно, в Украине большинство "ключей" можно взломать меньше, чем за секунду. Самым популярным среди остальных оказался пароль "qwerty", который украинцы использовали в этом году более 376 тыс. раз.

Отчет Nord Security обнародовали на своем сайте.

Компания проанализировала базу данных, собранную из 50 стран мира, размер которой составил около 4 терабайт. В обнародованном списке из 200 популярнейших паролей отмечают частоту употребления каждого из них и время, за которое его можно взломать.

Следовательно, большинство паролей, которые используют украинцы, можно взломать менее чем за секунду.

Самые популярные из них:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

qwerty123

qwertyuiop

1234567

password

1qaz2wsx

В списке Nord Security лидируют пароли-имена. Их по количеству больше всего: nikita, marina, andrey, sergey, natasha, oksana и т.д. Часто встречаются также и названия компаний, таких как samsung, mersedes, adidas, panasonic. Используют украинцы и имена любимых знаменитостей: rammstein, eminem, ronaldo и т.д.

Пароль "ukraine" в списке компании среди украинцев по количеству использования занял 76 место.

Напомним, в Кривом Роге правоохранители прекратили работу мошеннического "call-центра". Работники под видом банкиров звонили украинцам и выманивали у них персональные данные.

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