Обнаружила чрезвычайную эмпатию и интеллект: дикая свинья спасла малых поросят

Ученые впервые зафиксировали случай, когда кабаны демонстрируют спасательную поведение, которое считается сложной формой эмпатии.

Самка дикого кабана продемонстрировала высокий уровень интеллекта и эмпатии, когда пыталась освободить из ловушки двух малых поросят.

Как сообщают на сайте tjournal, этот случай зафиксировали на камеру ученые из Чешского университета естественных наук Национального природного заповедника Водерадске Бучин.

Ученые пытались отловить кабанов для исследования африканской свиной чумы и устроили ловушку, в которую для приманки положили кукурузу. Детеныши кабанов попались в нее и находились в ней в течение двух с половиной часов.

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Как зафиксировала установленная для наблюдения за ловушкой фотокамера, вскоре к месту с пойманными поросятами подошла группа из восьми кабанов. Среди них была самка, которая целенаправленно ломала деревянную балку, закрывающую клетку, и через 29 минут ей удалось освободить поросят.

В своем докладе по этому поводу ученые отмечают, что в этот момент шерсть животного встала дыбом, что свидетельствует о переживании сильного стресса.

Ученые также отметили, что этот поступок самки дикого кабана соответствует критериям спасательного поведения: жертва находится в тяжелом положении, спасатель подвергает себя риску, он действует на благо жертвы, отсутствует немедленная выгода для спасателя.

В докладе отметили, что это первый зафиксированный случай, когда кабаны демонстрируют спасательное поведение, которое считается сложной формой эмпатии.

Напомним, исследователи из Калифорнийского университета решили провести анализ и обнаружили, что сходство умению смеяться есть у большего количества животных, чем мы считали ранее.

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