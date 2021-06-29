В Австралии отдыхающие голышом бежали с пляжа от оленя: история курьезного спасения

Мужчин нашли в парке и оштрафовали.

В Австралии двое голых мужчин потерялись в заповеднике, убегая из дикого пляжа от оленя, который их напугал. Местная полиция, "скорая" и чрезвычайники, для спасения мужчин даже развернули "спецоперацию".

Об этом пишет Metro.

Отмечается, что на днях друзья голыми загорали на диком пляже, когда к ним вышел олень. Мужчин напугало животное и они убежали в национальный парк, где их и нашли.

На поиск мужчин направили вертолет, полицию, группу спасателей и "скорую". В конце концов пропавших обнаружили в Королевском национальном парке к югу от Сиднея. Одного из молодых людей нашли голым и с рюкзаком, а старший мужчина был частично одет.

После этого мужчин еще и оштрафовали на тысячу австралийских долларов за нарушение карантинных ограничений. Как оказалось, в их регионе объявлено локдаун, и его нельзя оставлять без уважительной причины. Поход на пляж такой не считали.

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"Эти двое вышли из дома без уважительной причины, сознательно подвергая других риска, отвлекли спасателей от важных дел. Им должно быть стыдно", — заявил начальник местной полиции на пресс-конференции.

Напомним, в немецкой столице Берлине у ледникового озера Тойфельзе (вблизи леса Груневальд) кабаны украли у мужчины, который отдыхал на берегу, его вещи. Животные после этого начали бегать вдоль берега с украденным, а голый немец пытался догнать их и забрать свой пакет.

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