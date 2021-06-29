В Австралии отдыхающие голышом бежали с пляжа от оленя: история курьезного спасения

Мужчин нашли в парке и оштрафовали.
В Австралии двое голых мужчин потерялись в заповеднике, убегая из дикого пляжа от оленя, который их напугал. Местная полиция, "скорая" и чрезвычайники, для спасения мужчин даже развернули "спецоперацию".
Об этом пишет Metro.
Отмечается, что на днях друзья голыми загорали на диком пляже, когда к ним вышел олень. Мужчин напугало животное и они убежали в национальный парк, где их и нашли.
На поиск мужчин направили вертолет, полицию, группу спасателей и "скорую". В конце концов пропавших обнаружили в Королевском национальном парке к югу от Сиднея. Одного из молодых людей нашли голым и с рюкзаком, а старший мужчина был частично одет.
После этого мужчин еще и оштрафовали на тысячу австралийских долларов за нарушение карантинных ограничений. Как оказалось, в их регионе объявлено локдаун, и его нельзя оставлять без уважительной причины. Поход на пляж такой не считали.
"Эти двое вышли из дома без уважительной причины, сознательно подвергая других риска, отвлекли спасателей от важных дел. Им должно быть стыдно", — заявил начальник местной полиции на пресс-конференции.
Напомним, в немецкой столице Берлине у ледникового озера Тойфельзе (вблизи леса Груневальд) кабаны украли у мужчины, который отдыхал на берегу, его вещи. Животные после этого начали бегать вдоль берега с украденным, а голый немец пытался догнать их и забрать свой пакет.