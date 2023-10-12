Обнаженные женщины прогулялись по городу только в трусах и на высоких каблуках - фото

Они посетили туристические места.
Две женщины шокировали толпу, прогулявшись по туристическим местам на канарском острове Гран-Канария в одних трусиках и на высоких каблуках.
Об этом пишет NTK.
В частности, подруг видели, когда они спускались по лестнице.
Похоже, они чувствовали себя достаточно комфортно и совсем не беспокоились о своем внешнем виде.
О проделке блондинок было сообщено властям. Однако к моменту прибытия сотрудников полиции на место происшествия женщины уже ушли. Непонятно, удалось ли полицейским их выследить.
Тем временем местные жители принялись комментировать увиденное:
- Какие плохие дела в этом мире
- Качественный туризм. Экологический
- Самое смешное, что если бы они сделали это на пляже, они не привлекли бы никакого внимания. Люди очень странные существа
- Кто-нибудь, объясните мне эти туфли, в такую жару вам придется носить шлепки, девочки
Напомним, невеста довела любимого до слез одеждой со времен их знакомства. Она отказалась от роскошного белого платья.
Читайте также: