Обнаженные женщины прогулялись по городу только в трусах и на высоких каблуках - фото

Две женщины шокировали толпу, прогулявшись по туристическим местам на канарском острове Гран-Канария в одних трусиках и на высоких каблуках.

Об этом пишет NTK.

В частности, подруг видели, когда они спускались по лестнице.

Голые женщины на Канарском острове / Фото: needtoknow.co.uk

Похоже, они чувствовали себя достаточно комфортно и совсем не беспокоились о своем внешнем виде.

Голые женщины на Канарском острове / Фото: needtoknow.co.uk

О проделке блондинок было сообщено властям. Однако к моменту прибытия сотрудников полиции на место происшествия женщины уже ушли. Непонятно, удалось ли полицейским их выследить.

Голые женщины на Канарском острове / Фото: needtoknow.co.uk

Тем временем местные жители принялись комментировать увиденное:

Какие плохие дела в этом мире

Качественный туризм. Экологический

Самое смешное, что если бы они сделали это на пляже, они не привлекли бы никакого внимания. Люди очень странные существа

Кто-нибудь, объясните мне эти туфли, в такую жару вам придется носить шлепки, девочки

Напомним, невеста довела любимого до слез одеждой со времен их знакомства. Она отказалась от роскошного белого платья.

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