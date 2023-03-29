Пикантно отпросился у шефа: в России голый полицейский записал видео с двумя девушками

"Страж порядка" снимал видео полностью обнаженный, а ззади лежали две тоже полностью обнаженные девушки.

В России полицейский записал приватное видео для своего начальника, чтобы тот разрешил ему опоздать на работу и прийти не утром, а к обеду.

"Клубничка" заключается в том, что "страж порядка" снимал видео полностью обнаженный, а ззади лежали две тоже полностью обнаженные девушки. Ролик опубликовал российский телеграм-канал Baza.

По словам полицейского, он был обязан быть ответственным на сутках, но чтобы смена прошла "великолепно и шикарно", ему нужно было поспать и приехать к обеду.

"Денис Валерьевич, я к тебе обращаюсь с двумя девушками. Разреши завтра приехать к обеду. Чуть-чуть поспать. Я знаю, что ты меня отпустишь", – говорил мужчина.

Ранее сообщалось, что пара на глазах у студентов занялась сексом в университете внутренних дел в Днепре.

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