Обратился к стоматологу из-за онемения рта: вскоре мужчине поставили страшный диагноз

Мужчина обратился к стоматологу и узнал о неизлечимом раке мозга / © Pexels

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31-летний британец Джейми Кехоу обратился к стоматологу из-за необычного покалывания и онемения во рту, полагая, что причина может крыться в зубах. Однако обследование не выявило никаких стоматологических проблем, а впоследствии мужчине поставили диагноз, который кардинально изменил его жизнь.

Об этом сообщило издание Mirror.

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После появления первых симптомов состояние мужчины начало ухудшаться. Бывший менеджер по маркетингу из Стретфорда в Большом Манчестере стал спотыкаться, терять равновесие и ронять вещи. Его жена Ханна особенно забеспокоилась, когда заметила, что муж постоянно спотыкается об их собаку.

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По настоянию жены Джейми обратился к семейному врачу. После осмотра в 2024 году его сразу направили в Королевскую больницу Салфорда. Сканирование выявило опухоль в области ствола мозга, а биопсия подтвердила глиобластому четвертой степени — агрессивную злокачественную опухоль мозга.

Врачи сообщили Джейми, что прогнозируемая продолжительность жизни составляет от 12 до 18 месяцев. Из-за редкой генетической мутации и расположения опухоли на стволе мозга удалить её хирургическим путём было невозможно.

Мужчина прошел шестинедельный курс лучевой терапии в больнице Christie в Манчестере. Лечение привело к уменьшению опухоли, и примерно на восемь месяцев Джейми смог вернуться к более привычной жизни. Впоследствии он также принял участие в испытании нового препарата против рака.

После постановки диагноза Джейми и Ханна решили не откладывать важные события: они поженились в ноябре 2024 года, а позже благодаря ЭКО у них родился сын Эллиот. Однако примерно в период рождения ребенка симптомы вернулись, а обследование показало, что опухоль снова увеличилась.

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Джейми прошел еще один курс лучевой терапии, который завершился в мае. Из-за болезни у него сейчас проблемы с речью, однако он продолжает заниматься творчеством. Мужчина начал писать стихи о жизни с неизлечимым раком мозга и издал дебютный сборник «Я писал истории». Средства от его продажи направляются на исследования опухолей мозга.

В своём творчестве Джейми стремится показать не только тяжёлые реалии онкологического заболевания, но и то, что жизнь не заканчивается сразу после страшного диагноза.

Напомним, ранее в Великобритании разгорелся скандал вокруг врача, который на протяжении многих лет назначал пациентам химиотерапию.

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