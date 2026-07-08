Обрезка живой изгороди обернулась смертью: какая ошибка стоила мужчине жизни

Живая изгородь

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68-летний садовник Норман Маккензи скончался через четыре дня после того, как во время обрезки живой изгороди упал на бамбуковую трость. В ходе расследования пришли к выводу, что рокового несчастного случая, вероятно, удалось бы избежать, если бы для работы использовалось более безопасное оборудование.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел 17 сентября 2024 года на территории замка Дарневей недалеко от Форреса в Шотландии. Подстригая живую изгородь, мужчина оступился на лестнице и упал назад на клумбу, где бамбуковая трость пронзила ему пах. Несмотря на серьёзную травму, он самостоятельно извлёк тростник, отдохнул и продолжил работать до конца дня.

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Лишь через два дня мужчина обратился в больницу из-за сильной боли и отека. Обследование выявило глубокую рану, однако не показало, что внутри остался фрагмент джинсовой ткани, попавший в рану во время падения.

Уже на следующий день состояние пациента резко ухудшилось. Анализы подтвердили развитие тяжелой инфекции, после чего его срочно доставили в Королевскую больницу Абердина. Во время экстренной операции врачи диагностировали некротический фасциит — опасную бактериальную инфекцию, которая стремительно разрушает ткани. Именно тогда хирурги обнаружили и извлекли из раны кусок порванных джинсов.

Чтобы остановить распространение инфекции, врачам пришлось удалить значительные участки пораженных тканей в нижней части живота, паху и мошонке. Несмотря на лечение в отделении интенсивной терапии, 21 сентября Норман Маккензи скончался. Причинами смерти стали септический шок, полиорганная недостаточность и некротический фасциит.

В ходе расследования также выяснялось, могло ли более раннее хирургическое вмешательство спасти жизнь мужчине. Шериф Дэвид Харви отметил, что своевременная операция могла бы быть более эффективной, если бы врачи знали о загрязнении раны. В то же время он подчеркнул, что доказательств того, что решения медиков NHS Grampian стали причиной или способствовали смерти пациента, нет.

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Вместе с тем проверка выявила нарушения в организации охраны труда. В частности, при обрезке живой изгороди использовалось оборудование, не соответствующее требованиям безопасности. Кроме того, в компании не было четко определено лицо, ответственное за надзор за работником, из-за чего он самостоятельно оценивал риски при выполнении работ.

После трагедии компания Moray Estates убрала бамбуковые опоры из заглубленных клумб и садов, пересмотрела оценку профессиональных рисков, усилила контроль за выполнением работ и изменила порядок уведомления о несчастных случаях. Шериф Дэвид Харви не дал дополнительных рекомендаций, отметив, что работодатель и NHS Grampian уже внесли необходимые изменения после гибели Нормана Маккензи. Также он выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что 25-летний мужчина четыре месяца жил с невыносимой болью, а врачи долгое время не могли установить причину его состояния. Точный диагноз был поставлен только после того, как крупный абсцесс лопнул, и мужчину срочно госпитализировали.

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