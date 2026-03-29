В Перу похоронная процессия чуть не завершилась трагедией, когда деревянный мост обрушился прямо под ногами людей, несших гроб.

Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в селе Ланчема в Кахамарке. Родственники и близкие несли гроб покойного Адбиаса Эредиа Базана к месту захоронения, когда конструкция не выдержала нагрузки.

На кадрах видно, как процессия осторожно двигается по зыбкому деревянному мосту. В какой-то момент он резко проседает с одной стороны - и люди вместе с гробом падают в реку.

Гроб упал в реку во время похорон / © скриншот с видео

Очевидцы кричали от шока, пока участники похорон пытались спасти ситуацию. В хаосе гроб открылся, и тело чуть не смыло сильным течением.

Один из мужчин, вероятно, оказался под тяжестью гроба, в то время как другие бросились его удерживать.

Несмотря на опасную ситуацию, собравшимся удалось вытащить гроб из воды. По предварительным данным, никто не пострадал, и захоронения впоследствии продлили без новых инцидентов.

Причиной, вероятно, стало аварийное состояние моста, которое местные жители критиковали уже несколько месяцев. Ситуацию осложнили сильные дожди, что привело к повышению уровня воды и образованию быстрого течения.

В горных районах Перу накануне также объявляли предупреждение о риске внезапных наводнений и оползней, что дополнительно повысило опасность для местных общин.

