Общественный туалет превратили в гостиницу: ютуберка ошеломила Сеть своим обзором

На фоне растущего перенасыщения рынка краткосрочной аренды, владельцы жилья для отдыха придумывают неординарные способы, чтобы выделить свою недвижимость. Ярким примером такой креативности стал The Netty в Оксфорде — бутик-отель, расположенный в отреставрированных викторианских общественных туалетах.

Ютуберка Молли Томпсон решила проверить качество этого нетрадиционного отеля, задокументировав свое пребывание в видео. За £131 за ночь она остановилась в помещении, впервые открывшем свои двери как общественный туалет еще в 1895 году.

История «Нетти»

Расположенный «под одной из главных дорог» Оксфорда, The Netty (что, по словам Молли, является сленговым названием туалета на джорде) был закрыт в 2008 году и оставался заброшенным почти 17 лет. Продолжительный процесс трансформации начался только после получения разрешения в 2019 году, и отель наконец открылся в июне этого года. Молли развеяла главное сомнение многих ее зрителей.

Кровать в бутик-отеле. / © скрин с видео

«Все, кому я рассказывала, что снимаю это видео, говорили: 'О Боже, здесь будет вонять'. Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что он пахнет прекрасно — точно не туалетным запахом», — сказала она.

Номер площадью 22 кв. м, оборудован двуспальной кроватью размера king-size, душевой кабиной с тропическим душем и бесплатным мини-баром. При этом история помещения сохранена: комнаты все еще обозначены как «синий туалет» (бывший мужской) и «розовый туалет» (бывший женский).

Единственный недостаток: шум

Хотя Молли была поражена уникальностью гостиницы, она отметила один значительный минус — шум транспорта.

«Настоящим испытанием был сон, потому что одно, с чем ты ничего не можешь сделать, это шум транспорта. Ты буквально находишься под главной дорогой», — поделилась она.

Этот шум, а также чувство «обнаженности» и беспокойство, что кто-то может постучаться в дверь, мешали ей спать. Однако ютуберка резюмировала: «Я искренне считаю, что если вы останавливаетесь здесь с кем-то другим, это такой уникальный опыт пребывания в бутик-отеле».

Молли просмотрели почти 20 000 раз, вызвав оживленные комментарии, особенно от местных жителей, многие из которых не знали о существовании отеля. Один из комментаторов, пользовавшийся этими туалетами в детстве, был поражен качеством переоборудования.

Мировой тренд: The Netty — не единственный такой объект. Бывший викторианский женский туалет в Бервике превратился в крошечный дом отдыха под названием «Лувр», а в Лондоне подобные помещения успешно функционируют как винные бары и кофейни.

