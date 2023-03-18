Обстрел Москвы и области: известная ведьма-некроманка сделала предсказание

Мария Тихая прогнозирует, что горячо в столице РФ и пригороде может стать уже в апреле.

В Москве и Московской области в апреле может быть жарко, будут обстрелы.

Там будут фиксировать "прилеты" дронов и взрывы на военных объектах.

Об этом рассказала экстрасенска, ведьма-некроманка в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

"Да, там какие-то дроны должны летать. Выпадает аист и собака — это то, что нам дали партнеры. Развилка тоже выпадает. Это значит, что под угрозой именно область. Несколько "прилетов" будут показательными. А вообще будут по военным составам бить. Также падает карта сердца — это эмоции. Карта означает, что украинцы очень сильно хотят россиян испугать, чтобы они знали, как это", — рассказала ведьма.

Мария Тихая отметила, что руководство страны-агрессора после апрельских событий может пытаться принимать какие-либо решения, будет еще интенсивнее стягивать технику и пытаться защитить свое воздушное пространство.

"В Кремле будут пытаться принять какие-то важные решения, чтобы что-то изменить. Они снова будут махать оружием перед нами. Какие-то законы могут быть приняты... Они будут укреплять ПВО. В Москву и область будут стягивать все, что только можно", — спрогнозировала экстрасенс.

Напомним, ранее Тихая рассказала об открытии второго фронта.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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