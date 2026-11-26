В Китае изобрели робота для стирки обуви, Фото: Brolan

Реклама

Китайская компания Brolan разработала бытовое устройство ClearX, предназначенное для автоматической стирки, сушки и дезинфекции обуви дома. Аппарат ориентирован на пользователей, которым нужно регулярно чистить обувь без ручной стирки. Через 90 минут обуви проходит полный цикл очистки и дезинфекции.

Об этом пишет New Atlas.

Реклама

Для стирки обуви изобрели новый прибор: чем он особенный

Перед стартом система сканирует длину обуви и автоматически определяет нужный алгоритм работы. Очистку выполняет роботизированный манипулятор, двигающийся в трех осях: он равномерно прижимает к поверхности валики с бархатным покрытием и подает моющий раствор вместе с насыщенными пузырьками струями воды. Благодаря этому грязь и жир вымываются даже из труднодоступных мест.

Реклама

Встроенные сенсоры контролируют силу нажатия валиков, пока обувь вращается на держателях. Это обеспечивает обработку всей поверхности. За один стандартный цикл устройство использует около литра воды. После мытья обуви грязная вода сливается в отдельный контейнер.

Далее включается обдув теплым воздухом, температура которого не превышает 50 °C. Щадящий режим позволяет высушить пару изнутри и снаружи, а также не повредить клей. Такая сушка не провоцирует усадку материалов и не меняет форму обуви.

В конце мойки камера наполняется озоном, который нейтрализует бактерии — источник неприятного запаха — и обеззараживает обувь перед ношением. Принцип работы разработчики показали на видео:

Этот аппарат может справиться даже со сложными загрязнениями. В нем можно стирать обувь из обычной и лакированной кожи, материалов с защитным покрытием, канваса, текстиля и комбинированных тканей. Такая мойка не подойдет для необработанной натуральной кожи, замши и нубука.

Реклама

Из-за габаритов высокие сапоги и массивная зимняя обувь в стиральную камеру не влезут. Разработчики считают, что такой аппарат для ухода должен заинтересовать людей, у которых есть большие коллекции обуви и которые не хотят самостоятельно их мыть.

Компания Brolan из Шэньчжэня запустила сбор средств на выпуск ClearX на площадке Kickstarter. Для участников кампании цена устройства составляет 550 долларов США, в то время как в розничной продаже его планируют предлагать за 899 долларов.

Сумма собранных взносов на производство уже приблизилась к 400 тысячам долларов. Отправка по всему миру новой разработки запланирована с июня 2027 года.

Как правильно стирать обувь в машинке

Напомним, в стиральной машине безопасно стирать только обувь из плотного текстиля, канваса, хлопка, нейлона и синтетической сетки, тогда как изделия из натуральной кожи, замши, нубука, велюра, со сложным декором или деревянной подошвой стирать категорически запрещено.

Реклама

Перед загрузкой в барабан подошву и верх обуви нужно очистить от грязи и камней, вынуть шнурки и стельки, а каждый ботинок положить в защитный мешок или наволочку и добавить в барабан старые полотенца для амортизации ударов.

Стирать обувь нужно на деликатном или специальном режиме при температуре не выше 30 °C, чтобы не разрушить термоклей. Используйте только жидкие моющие средства без кондиционеров, а отжим желательно выключить или ограничить до 400 оборотов в минуту. Сушить обувь можно только естественным путем на сушилке или подоконнике без прямых солнечных лучей.

Обувь можно набить белой бумагой или бумажными полотенцами.

Новости партнеров

Новости партнеров