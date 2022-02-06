"Объявил себя хозяином приюта": после жалоб полиции "усыновили" петуха "Чака Норриса"

Петуха попросила забрать из приюта полиция.

В американском штате Северная Каролина "усыновили" петуха, которого местный шериф просил забрать из приюта, поскольку птица была чрезмерно агрессивна.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Местный шериф рассказал, что петух, которого назвали "Чаком Норрисом", агрессивно вел себя в приюте для животных. В полиции отметили, что птица была дерзкой и объявила себя "хозяином приюта". Также петух своим пением рано будил других животных, из-за чего его поместили в отдельную камеру.

dailymail.co.uk

"Обычно усыновленные животные покидают приют с документами о прививках и другими предметами, связанные с уходом за животными. В случае с Чаком мы отправили его в новый дом с рекомендациями по управлению гневом, книгой по самопомощи и наручным устройством", — говорится в сообщении местного шерифа.

После сообщения с просьбой "усыновить" птицу, у него сразу появился новый хозяин, забравший "Чака Норриса" из приюта.

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