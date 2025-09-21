Обязательно ли хоронить человека в одежде: священник дал неожиданный ответ

Алексей Филюк

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, прославившийся тем, что дает своим верующим ответы на казалось бы абсурдные вопросы, снова удивил заявлением. На этот раз его спросили, обязательно ли хоронить умершего человека в одежде.

Неожиданный ответ он дал в своем Instagram.

«А что, голую бабу положим в гроб? И будем отпевать ее, что ли? Нет, ну, вопрос, извините, вопрос абсурдный. Ну, не дай Бог, человек обгорел — тогда закрытый гроб. Но все равно какой-нибудь одеждой прикрывают. Ну, а как иначе хоронить? Ну, что, голого меня в гроб ложить? Оно-то можно, но не нужно. Как тогда люди приступят к покойнику, когда будет лежать голый дядя или голая женщина? Нужно одеть их, надо одеть нормально, поэтому мы должны воздать должное покойнику. Как голого запихнуть в гроб?», — заявил священник Алексей Филюк.

