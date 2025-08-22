Обязательно на похоронах целовать покойника: ответ священника

Алексей Филюк

Одиозный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил предрассудок, обязательно ли на похоронах целовать покойника.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Нет, не обязательно. В селах такие традиции были и остаются до сих пор. Все идут, целуют. Родные, близкие — конечно, что попрощаться. Это уже земля, это уже все, это придается тлению», — говорит священник.

Филюк вспомнил, что в детстве получил моральную травму из-за такого случая.

«Моя бабушка толкает меня в плечи, „целуй Лиду“, говорит. А Лида — это родственница далекая. „Целуй Лиду“. Я пошел к Лиде, а ее уже слышно (трупной запах — Ред.). Я до сих пор тот, сказать, неприятный момент помню. И так, знаете, где-то даже такая духовная травма от того разговора и того прощания. Поэтому, дорогие, не обязательно целовать усопших. Пусть они покоятся в мире. А вы живите себе и целуйте живых. Детишек, внуков обнимайте. И пусть Бог всех вас благословляет», — подытожил священник.

