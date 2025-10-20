Обязательно ли всю ночь сидеть возле покойника: священник Филюк ответил

Алексей Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк с Тернопольщины прокомментировал распространенный предрассудок, действительно ли нужно и обязательно всю ночь сидеть возле покойника.

Об этом он написал в Instagram.

Филюк подчеркнул, что сидеть всю ночь над покойником необязательно.

«Но если у вас есть такое желание, в последний путь провожаете близкого родственника, друга, знакомого, товарища, вы можете сидеть даже две ночи, сколько он будет лежать. Вы уже его не поднимете, но если вы хотите спать и вы через силу сидите, себя так, знаете, психологически и морально немножечко насилуете, то ложитесь и лучше выспитесь, чтобы завтра себе нормально встать в новый день. А покойник со скамейки не встанет, не побежит на футбольное поле и не будет играть футбол, вы пришли на похороны, а его нет, потому что он играет футбол. Он уже никуда не уйдет, ничего уже не сделает», — сказал священник.

Батюшка подчеркнул, что в первую очередь важно молиться за душу усопшего.

«Совершилась его жизнь, пришла кульминация, тело передается земле, душа к Господу. И ее (душу — Ред.) вспоминаем в молитве. А всем тем, кто от нас ушел, вечная память, вечный покой. А вам, живущим — ума, если хотите отдохнуть, отдохните. Хочешь спать, спи. Так же вы. Необязательно сидеть всю ночь, но хотите всю ночь, так даже и две сидите. Это ваше дело индивидуальное. С Богом», — подытожил Филюк.

