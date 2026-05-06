Обычная летняя прогулка может закончиться трагедией: ветеринар предупредил владельцев собак

Летом собаки могут подвергаться смертельной опасности во время прогулок у водоемов. Речь идет о сине-зеленых водорослях или цианобактериях, которые могут быть токсичными для животных.

Об этом предупредил главный ветеринар в комментарии Mirror.

По его словам, сине-зеленые водоросли на самом деле не водорослями, а разновидностью бактерий. Они могут быть почти незаметными в воде, но иногда образуют характерное "цветение", из-за которого вода приобретает горохово-зеленый цвет и становится похожей на суп.

Ветеринар отмечает: для людей такие бактерии могут вызвать раздражение кожи или ухудшение самочувствия, но для собак они гораздо опаснее. Если животное искупается в загрязненной воде или напьется из водоема, токсины могут поразить печень.

"Сине-зеленые водоросли могут быть токсичными для собак, если они плавают в загрязненной воде или пьют ее. В некоторых случаях эти бактерии могут быть смертельными и вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем", - пояснил Маккормак.

Что делать владельцам собак

Ветеринар советует не подпускать животное к водоемам, если вода имеет подозрительный зелёный цвет или на поверхности заметное цветение. Даже если владелец не уверен, что это именно сине-зеленые водоросли, лучше не рисковать.

Если собака все же могла контактировать с загрязненной водой или проглотила ее, нужно немедленно обратиться к ветеринару. По словам Маккормака, антидота от отравления сине-зелеными водорослями у собак нет, поэтому скорость помощи имеет решающее значение.

Лечение зависит от состояния животного. В некоторых случаях ветеринар может вызвать рвоту, чтобы вывести токсины из желудка. Если у собаки произошли судороги, потеря сознания или другие тяжелые симптомы, может потребоваться интенсивная терапия.

Какие симптомы должны насторожить

После контакта с сине-зелеными водорослями у собаки могут появиться следующие признаки:

рвота;

потеря аппетита;

диарея;

приступы или судороги;

слабость, обморок или потеря сознания;

спутанность сознания или дезориентация;

чрезмерное слюноотделение;

затрудненное дыхание.

Ветеринар отмечает: в случае появления таких симптомов после прогулки у водоема не стоит ожидать, что состояние улучшится само. Собаку нужно как можно быстрее показать специалисту.

