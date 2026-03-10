Обычная монета из сейфа бабушки оказалась сокровищем: семья была шокирована ее стоимостью

Ящик / © Pixabay

Иногда самые неожиданные находки годами прячутся в старых семейных тайниках, к которым никто не прикасается десятилетиями. Обычная сортировка вещей покойной родственницы обернулась одной семье открытием настоящей нумизматической ценности: вместо привычной бижутерии в сейфе обнаружили редкую американскую золотую монету начала ХХ века.

Об этом женщина написала на Reddit.

Женщина решила перебрать оставшиеся после смерти бабушки вещи. Среди прочего она достала из сейфа массивную подвеску, которую покойная завещала своей внучке. Девушка-подросток сразу изъявила желание носить кулон как обыденное украшение. Однако мать решила проявить осмотрительность и сначала узнать происхождение изделия.

Украшение / © reddit

Публикация фотографий вызвала мгновенную реакцию экспертов по нумизматике. Они быстро идентифицировали предмет и ошеломили его реальной рыночной стоимостью.

На золотой подвеске была закреплена старинная монета с изображением летящего над солнцем орла и надписью «United States of America Twenty Dollars». На реверсе высечена статуя Свободы с факелом и оливковой ветвью, а также год выпуска — 1908.

Эксперты объяснили, что это знаменитая Saint-Gaudens Double Eagle («Двойной орел Сент-Годенса») — одна из самых известных и ценных золотых монет в истории Соединенных Штатов. Свой дизайн она получила благодаря американскому скульптору Августу Сент-Годенсу, разработавшему эскиз по личной инициативе президента Теодора Рузвельта. Сплав монеты на 90% состоит из чистого золота и 10% из меди.

По оценкам коллекционеров, базовая рыночная стоимость только самой монеты без учета золотой оправы и цепочки составляет около 4900 долларов США (примерно 214 тысяч гривен). На рынке редких монет подобные экземпляры в отличном состоянии могут оцениваться еще дороже.

Нумизматы и пользователи сети настоятельно порекомендовали семье не разрешать подростку использовать кулон в качестве ежедневного аксессуара. Эксперты отмечают высокий риск потери или механического повреждения драгоценного металла.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что такую вещь следует хранить в безопасном месте как надежную финансовую инвестицию и семейную реликвию, передавая ее только особым жизненным событиям, например, на совершеннолетие или свадьбу.

Сама владелица находки призналась, что до консультации со специалистами была совершенно незнакома в сфере коллекционирования монет.

Напомним, на севере Польши двое фермеров во время полевых работ нашли клад XVII века. Речь идет о 162 серебряных монетах и бытовых артефактах, которые заинтересовали археологов.