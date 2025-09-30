Обычная специя, которой приправляют соусы и салаты, может стать лекарством от рака

Орегано / © Pixabay

Исследователи из Университета Гвадалахары (Мексика) представили результаты исследования, которое изучало противораковые свойства настоя мексиканского орегано (Lippia graveolens) и его ключевого компонента карвакрола. Работа была опубликована в журнале Nutrients 28 сентября 2025 года.

Ученые сравнили химический состав, антиоксидантные свойства и влияние на клеточный метаболизм настоя орегано с чистым карвакролом в различных линиях клеток рака молочной железы, включая агрессивный тройной-отрицательный подтип.

Основные результаты

Настой мексиканского орегано продемонстрировал высокую антиоксидантную активность и дозозависимый противоопухолевый эффект.

Он снижал пролиферацию раковых клеток при концентрациях 0,08-0,18 мг/мл, что свидетельствует об эффективности, но одновременно меньшую токсичность по сравнению с карвакролом.

Чистый карвакрол действовал агрессивнее, но имел более высокую токсичность для здоровых клеток.

Настой орегано оказался значительно безопаснее для нераковых клеток, что делает

Ученые считают, что мексиканское орегано может стать основой для разработки новых природных средств терапии рака молочной железы, в частности для пациенток с подтипом тройно-негативного рака, который трудно поддается лечению стандартными методами.

Авторы отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять механизмы действия биоактивных соединений орегано и проверить результаты в клинических условиях.

