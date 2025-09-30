ТСН в социальных сетях

Курьезы
220
2 мин

Обычная специя, которой приправляют соусы и салаты, может стать лекарством от рака

Мексиканское орегано показало потенциал в борьбе с раком молочной железы.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Орегано

Орегано / © Pixabay

Исследователи из Университета Гвадалахары (Мексика) представили результаты исследования, которое изучало противораковые свойства настоя мексиканского орегано (Lippia graveolens) и его ключевого компонента карвакрола. Работа была опубликована в журнале Nutrients 28 сентября 2025 года.

Об этом пишет издание Nutrients

Ученые сравнили химический состав, антиоксидантные свойства и влияние на клеточный метаболизм настоя орегано с чистым карвакролом в различных линиях клеток рака молочной железы, включая агрессивный тройной-отрицательный подтип.

Основные результаты

  • Настой мексиканского орегано продемонстрировал высокую антиоксидантную активность и дозозависимый противоопухолевый эффект.

  • Он снижал пролиферацию раковых клеток при концентрациях 0,08-0,18 мг/мл, что свидетельствует об эффективности, но одновременно меньшую токсичность по сравнению с карвакролом.

  • Чистый карвакрол действовал агрессивнее, но имел более высокую токсичность для здоровых клеток.

  • Настой орегано оказался значительно безопаснее для нераковых клеток, что делает

Ученые считают, что мексиканское орегано может стать основой для разработки новых природных средств терапии рака молочной железы, в частности для пациенток с подтипом тройно-негативного рака, который трудно поддается лечению стандартными методами.

Авторы отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять механизмы действия биоактивных соединений орегано и проверить результаты в клинических условиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что правильное и разнообразное питание помогает уменьшить вероятность возникновения онкологии. Некоторые продукты, включенные в ежедневное меню, способны усиливать иммунитет и создавать дополнительную защиту организма от образования раковых клеток.

220
