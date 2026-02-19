Обычная женщина стала самой богатой в мире, но есть одно "но"

Британка Софи Даунинг на мгновение стала самым богатым человеком мира

Британка Софи Даунинг была шокирована, когда обычный кофе превратил ее в самого богатого человека планеты. Из-за технической ошибки на балансе ее подарочной карты появилась сумма, большая за весь объем мировой экономики.

Об этом сообщает Mirror.

Софи Даунинг из Ноттингема была ошеломлена, когда на Рождество получила подарочный сертификат, который теоретически сделал ее в 100 тыс. раз богаче американского миллиардера Илона Маска.

Сумма на балансе достигала более 63 квадриллионов фунтов стерлингов, что в 670 раз превышает объем всей мировой экономики. Однако сама Даунинг реагирует на ситуацию спокойно.

«Я подумала, что это очень смешно. Никогда раньше не видела ничего подобного», — рассказала она.

29-летняя Софи впервые воспользовалась картой 12 февраля во время обеденного перерыва в кафе 200 Degrees на Flying Horse Walk в Ноттингеме — именно тогда стало понятно, что с балансом возникла ошибка.

«Парень на кассе был очень растерян. Его лицо было просто: „что?“. На экране появилось огромное число. Он сказал: „Я такого еще не видел, но можете оставить все как есть“. Я поняла это только, когда получила чек. Подумала: „Да ну, это же просто безумие“, — вспоминает она.

Даунинг во второй раз воспользовалась карточкой 17 февраля и снова увидела, что баланс остается на уровне десятков квадриллионов.

Баланс на карте Софи Дунинг

После этого она решила больше не пользоваться сертификатом, хотя в 200 Degrees пока не обращались к ней из-за проблемы. Женщина шутит, что при желании могла бы скупить весь ассортимент заведения.

«Возможно, они отсканировали не то. Похоже, что они просто считали штрих-код, который превратился в баланс. Я могла бы зайти и забрать все с полок, но не хочу злоупотреблять. Было бы лучше, если бы это была другая подарочная карта», — сказала рассказала Софи.

К слову, пожилая домохозяйка из Малайзии выиграла в лотерею Supreme Toto 6/58 невероятные 40,29 млн рингитов (более 10,2 млн долл.), идя к этому успеху с 1980-х годов. Женщина проверила результаты ночью из-за бессонницы и с тех пор не смогла заснуть от счастья, однако заявила, что планирует сохранить скромный образ жизни. Семья восприняла джекпот как подарок к Китайскому Новому году и собирается разделить деньги между родственниками для обеспечения общего будущего.