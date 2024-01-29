Обзывают и посылают посетителей: зоопарк отчаянно пытается отучить попугаев материться

В британском зоопарке работники вовсю пытаются отучить попугаев материться.

Об этом пишет CNN.

Еще в 2020 году пятеро африканских серых попугаев, подаренных Линкольнширскому парку дикой природы на востоке Англии, были изолированы от стаи в попытке улучшить их речь.

Но недавно команда решила применить другой, более рискованный подход: интегрировала к пернатым троих недавно подаренных, счастливых птиц – Эрика, Капитана и Шейлу.

"Когда мы пришли их перевезти, слова, которые звучали из их коробок для переноски, были просто феноменальными, очень плохими. Это не обычные маты, это были настоящие маты", — сказал исполнительный директор парка Стив Николс. "Мы поместили восемь очень-очень оскорбительных попугаев и 92, которые не ругаются".

Африканский серый попугай / Фото: Getty Images

Если новая стратегия сработает, восемь попугаев смогут изучить "все приятные звуки, такие как микроволны и звуки движения задним ходом", которые предпочитают другие попугаи в стае, добавил Николс. Но если остальные 92 попугая начнут ругаться, "все превратится в вольер для взрослых".

По словам Николса, спустя некоторое время в изоляции интеграция пяти первобытных птиц в стаю была "в основном" успешной, но они все еще иногда ругаются, а потом даже смеются, имитируя самую распространенную реакцию на их нецензурную лексику.

Попугаи точно повторяют звуки, которые они слышат, поэтому "шесть из них имеют мужские голоса, двое – женские, и когда они все ругаются, это звучит очень плохо", объяснил Николс.

В парке установлены большие знаки, предупреждающие посетителей о речи попугаев, но Николс сказал, что не получил никакой жалобы.

"Фактически, мы слышали гораздо больше клиентов, которые ругают попугаев, чем ругающих клиентов", — сказал Николс.

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Африканские серые – очень социальные попугаи, которые образуют группы до 1000 птиц, чтобы ночевать в дикой природе и общаться друг с другом в виде разных криков.

Исследователи считают, что их интеллект почти не имеет аналогов в животном мире, сравнимый с интеллектом обезьян, китов и дельфинов.

По словам Николса, ругательства особенно легко имитировать африканским серым, поскольку они почти всегда произносятся тем же тоном и в одном контексте, без каких-либо других слов.

"Когда вы просите кого-то уйти, вы обычно каждый раз говорите одно и то же", — сказал он.

В парке надеются, что они изучат звуки стада и исправят свое недовольство.

"Я только что оставил их там, и вокруг очень много шума, и это замечательно... От скрипа ворот до хлопка дверей, смеха людей и мобильных телефонов", — сказал Николс. "Я надеюсь, что это часть периода привыкания, но я не думаю, что они когда-то перестанут ругаться, потому что, как только кто-то ругается, они тоже начинают ругаться".

Напомним, попугай "спалил" хозяина на измене. Известно, что услышала девушка неверного мужчины.

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