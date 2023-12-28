Очень чесалось: женщина была шокирована, обнаружив в ухе паучье гнездо (фото)

Мама из Великобритании осознала худший ужас каждого арахнофоба, обнаружив в своем ухе паучье гнездо.

Об этом пишет nypost.com.

"Я была очень озадачена тем, как он вообще сюда попал", — сказала 29-летняя Люси Уайлд South West News Service.

Мама троих детей из Чешира впервые почувствовала, что что-то не так, когда однажды в середине октября проснулась от "треска" в ухе. Это чувство сохранялось в течение дня. Поэтому она решила исследовать ухо с помощью электронного чистящего устройства ушей, оснащенного камерой, напоминающей высокотехнологичную ватную палочку. Именно тогда она совершила ужасное открытие: в ее ухо проник паук.

Люси Уайльд / Фото: SWNS

"Меня трясло при попытке вытащить это. Мы позвонили в службу экстренной помощи. Мне закапали в ухо теплое оливковое масло и вытащили его", — вспомнила Уайлд.

Несмотря на успешное удаление существа, британка сказала, что у нее из уха текла кровь, и она плохо слышала. Люси обратилась в кабинет врача, где медики прописали ей недельный курс антибиотиков. Она была в шоке, но считала, что ее проблема уже позади. К сожалению, как ложная кульминация в ужастике, это была лишь верхушка айсберга.

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Через некоторое время Уайлд снова начала чувствовать боль в ушах, что побудило ее повторно осмотреть ушной канал с помощью прибора. Женщина обнаружила зловещее с виду черное образование. Сначала она не знала, что делать с этим веществом, предполагая, что это мог быть отруб или другой еще больший паук.

Люси обратилась к отоларингологу, где врач поставил ей еще более ужасающий диагноз.

"Он сказал: "Да, это паучье гнездо", — рассказала она, добавив, что врач никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным.

Люси Уайльд / Фото: SWNS

Для выселения восьминогих медикам пришлось отсасывать все во внутренней части ее уха — процесс, который Уайльд описала как "самую мучительную боль", которую она когда-то испытывала.

"Меня действительно рвало, пока он делал процедуру – это было очень больно", – вспомнила она. "Я бы лучше снова пошла на роды или кесарево сечение".

И хотя процедура оказалась успешной, Уайлд по-прежнему боится, что в ее ухе могли остаться пауки.

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