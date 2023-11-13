Очень редкий случай: женщина с двумя матками беременна девочкой в каждой (фото)

Она может родить детей с интервалом в несколько часов или даже дней.

Женщина из Алабамы, США, родившаяся с двумя матками, беременна девочкой в каждой и должна родить на Рождество.

Об этом пишет WVTM13.

Келси Хетчер и ее муж Калеб уже воспитывают троих детей – 7, 4 и 2 года. Весной она узнала, что снова беременна, чем шокировала своего акушера.

"Я сообщила: "Ну их там двое". И мой муж сказал: "Ты врешь". Я сказала: "Нет, это не так", — объяснила Келси.

Келси Хетчер и ее муж Калеб / Фото: WVTM13

Келси уже знала, что у нее две матки, каждая со своей шейкой матки. Ее беременность считается высокорискованной.

"Очень редкий случай", — сказала доктор Швета Патель из Алабамы, специализирующаяся на акушерстве и гинекологии. "Акушеры-гинекологи за всю свою карьеру не видели ничего подобного".

У женщин с двумя матками часто бывает успешная беременность, но у них также чаще встречается выкидыш или преждевременные роды.

"Двойная шейка матки или двойная матка встречаются менее чем у 1%, возможно, у трех на 1000 женщин. И тогда вероятность того, что у вас будет близнец в каждой из них, просто сумасшедшая", — сказал доктор Ричард Дэвис, профессор акушерства и гинекологии из Университета Алабамы в Бирмингеме, изучавшего беременности высокого риска.

Женщина с двумя матками беременна девочкой в каждой / Фото: WVTM13

Матка Келси может сокращаться в разное время – и она может родить каждую дочь с интервалом в несколько часов или даже дней.

"Когда у нее начнутся схватки, нам придется следить за каждой маткой и смотреть, какая из них сокращается, и делают ли они что-то почти одинаковое или по-разному", — отметил Дэвис.

Женщина с двумя матками беременна девочкой в каждой / Фото: WVTM13

Ситуация Келси настолько необычна, что врачи не знают, характеризовать ли двойную беременность как двойню. Каждый ребенок имеет свою плаценту.

"Я думаю, что с медицинской точки зрения это настолько редкая вещь, что у нас нет лучшего способа описать ее, кроме как называть их близнецами", — сказала Патель.

Женщина с двумя матками беременна девочкой в каждой / Фото: WVTM13

Келси, тем временем, с нетерпением ожидает рождения обеих дочерей, признавая при этом, что она может стать примером для изучения.

Напомним, у древней египтянки, умершей более 3000 лет назад, нашли опухоль с зубами. Также было обнаружено кольцо, которое "защищало ее от боли".

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