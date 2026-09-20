«Очень редкое стекло»: украинка случайно нашла ценное винтажное украшение на секонд-хенде

Ценные находки на секонд-хенде / © Unsplash

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Исследовательница старинной бижутерии, которая годами охотится за интересными экспонатами на секонд-хендах, поделилась новым результатом своего шопинга — она нашла уникальный сапфиритовый кулон, который попался ей среди бижутерии и прочего хлама. За такую находку у нее попросили очень символическую сумму — около 50 гривен.

Находкой женщина поделилась в TikTok.

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Украинка нашла редкое винтажное украшение на секонд-хенде

Как делится блогер, свою лучшую находку она «выловила» на этой же торговой точке примерно шесть месяцев назад. Тогда она случайно наткнулась на подвеску, которая и стала главным украшением ее частной коллекции.

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«Это было очень редкое, очень ценное с художественной точки зрения стекло — сапфирит», — вспомнила коллекционер.

Впрочем, сапфиритное стекло — не единственное достояние автора. Ранее на раскладках она покупала изящные изделия из муранского стекла и украшения с 24-каратной позолотой. На последних присутствует маркировка GF (Goldfield), указывающая на слой золота 999-й пробы.

В ролике женщина рассказала о деталях, на которые обращает внимание при поиске ценных украшений среди бижутерии. По ее словам, отличить настоящий экспонат помогают ювелирные клейма, мелкая гравировка и качественно изготовленный металл.

Эксперт отмечает, что большинство современного ассортимента на раскладках — это китайские подделки — пластиковые или стеклянные имитации жемчуга и самоцветов, не имеющие никакой ценности.

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Но именно тщательный осмотр каждого предмета позволяет рассмотреть редкий экземпляр в куче хлама.

Секонд-хенд: последние новости

Напомним, представление о том, что б\у вещи покупают только ради экономии, окончательно устарело: современные исследования доказывают, что секонд-хенды, винтажные бутики и комиссионные магазины активно «штурмуют» покупатели с высоким доходом.

Такой сознательный выбор обусловлен внутренними ценностями, стремлением к самовыражению, а также уровнем экологического образования. Обеспеченные потребители предпочитают вторичный рынок, стремясь уменьшить количество текстильных отходов, продлить срок службы вещей и найти уникальные, лимитированные или винтажные предметы гардероба в противовес массовой «быстрой моде».

Кроме заботы об окружающей среде и желании подчеркнуть индивидуальность, важную роль играет психологический фактор — азарт от охоты за сокровищами. Для состоятельных покупателей шопинг в обычных магазинах становится предсказуемым и скучным, в то время как непредсказуемость ассортимента в секонд-хендах превращает каждый визит в увлекательный квест, где случайная находка редкой или дизайнерской вещи дарит искреннюю радость и сильные позитивные эмоции.

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