"Очень злая белка" терроризирует город: пять человек попали в больницу - детали нападений
Жители Калифорнии шокированы серией приступов белки-террористки, которая, к счастью, не является переносчиком бешенства.
В мирном городке Сан-Рафаэль, Калифорния, произошла серия странных и страшных нападений. Местных жителей терроризирует агрессивная белка, которую очевидцы прозвали «очень злая белка». По данным местных, нападения получили около пяти человек, получивших серьезные травмы и были вынуждены обратиться в отделение неотложной помощи.
Об этом пишет ABC News.
«Она вцепилась в меня»: свидетельство пострадавших
Одна из пострадавших, Джоан Геблек, рассказала, что инцидент произошел во время обычной прогулки. Белка внезапно набросилась на нее и вцепилась в ногу, нанеся мучительные укусы.
«Она вцепилась в меня! Я подумала: „Уберите ее от меня, пожалуйста“. Я очень испугалась», — вспоминает американка.
Через несколько дней в том же районе пострадала Изабель Кампой вместе с племянницей.
«Белка попыталась прыгнуть мне в лицо, но я защитила его, и она вцепилась в мою руку. Я очутилась вся в крови. Мне пришлось срочно ехать в неотложную помощь», — рассказала Кампой, демонстрируя глубокие царапины и укусы.
Все пострадавшие описывают животное как белка золотистой окраски.
Неожиданная причина агрессии
Эксперт организации WildCare Ванесса Поттер успокоила жителей, заявив, что белки не являются переносчиками бешенства. Агрессивное поведение животного, вероятно, связано с тем, что его в детстве кормили люди.
«Когда белки ассоциируют человека с едой, они теряют ужас. Если еды нет, животное может проявлять разочарование и защищать свою территорию», — объяснила эксперт.
В районе уже расклеены оговорки с просьбой соблюдать осторожность во время прогулок и самое главное — не кормить диких животных. Хотя «злую белку» последние несколько дней не видели, пострадавшие продолжают лечение, а соседи стараются не отказываться от прогулок на свежем воздухе.
