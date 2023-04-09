Одержим этим цветком: супруги поссорились, потому что муж предложил очень необычное имя для будущего ребенка

Супруги поссорились при выборе имени для будущего ребенка. Муж предложил назвать девочку Одуванчик, жене это имя не понравилось.

Об этой истории пишет mirror.

Будущая мама считает такое имя "глупым". Она объяснила, что ее партнер был "одержим" одуванчиками с детства. И теперь, когда он собирается стать папой, он непреклонен в имени одуванчика для своей дочери. Женщина переживает, поскольку думает, что такое имя может заставить людей считать их "большими хиппи", какими они не являются.

"Каждый раз, когда люди пишут здесь (Reddit – новостной онлайн-сервис, а также интернет-СМИ – ред.) о каких-то там других именах, я всегда за это! Я считаю, что имена должны быть веселыми! Однако я не совсем уверена, как к этому относиться правильно", – рассказала она.

Комментаторы поста быстро заверили маму, что это имя вполне подходит, особенно если оно будет использоваться как отчество, а не как имя.

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