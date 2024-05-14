"Одержимая" девушка умерла в 23 года после 67 экзорцизмов – ее история и жуткое аудио процесса

В 16 лет короткая жизнь Аннелизы Мишель начала погружаться в хаос, когда она почувствовала паралич всего тела и потеряла сознание. К этому добавились ужасающие видения демонических лиц, которые продолжали преследовать ее до самой смерти в 23 года.

Ее историю вспомнило издание Daily Star.

Состояние немки озадачило медиков и она обратилась за помощью в церковь, где за 18 месяцев прошла 67 обрядов экзорцизма. Несмотря на попытки жить нормальной жизнью, Аннелиза страдала от своей "одержимости", которая проявлялась в том, что она говорила на разных языках, с невероятной силой нападала на членов семьи, пила собственную мочу, ела пауков и лаяла, как собака.

Ее жизнь стала вдохновением для трех фильмов, среди которых "Шесть демонов Эмили Роуз".

Родившись в 1952 году в набожной католической семье в Баварии, Западная Германия, Аннализа имела обычное воспитание, где она еженедельно посещала мессу. Мать описывала ее как тихую, счастливую и умную девочку, любившую жизнь.

Аннелиза в детстве / Фото: Facebook

К сожалению, все изменилось, когда вскоре после того, как Аннелизе исполнилось 16 лет, у нее случился приступ. Паралич длился недолго, потом она пришла в себя и со временем забыла о случившемся. Но почти через год, в августе в 1969-м, она снова потеряла сознание, после чего случился паралич. В этот раз родители отвезли ее к врачам, и ей поставили диагноз: височная эпилепсия.

Но несмотря на то, что она принимала лекарство от эпилепсии, ситуация не улучшалась. Девушка начала слышать голоса и видеть демонические лица на стенах своего дома. Она также сообщала, что испытывает неприятные запахи, подобные запаху горевших фекалий. В 1973 году Аннелиза поступила в университет и даже встретила парня по имени Питер.

Аннелиза Мишель / Фото: Facebook

Несмотря на то, что она все еще была больна, продолжая слышать голоса и видеть лица, она стремилась жить нормальной жизнью. Но ее состояние продолжало ухудшаться. Она начала слышать стук в стены своей спальни ночью, когда никого не было рядом.

Михель утверждала, что демоны шептали ей на ухо, что она будет гнить в аду всякий раз, когда она молится. Аннелиза начала верить, что в нее вселился сам дьявол. Она обратилась к местной католической церкви, и отец Эрнст Альт считал, что она страдает демонической одержимостью, и призвал местного епископа разрешить экзорцизм.

Отец Арнольд Ренц, имевший квалификацию для проведения экзорцизма, был призван для проведения обряда и был шокирован увиденным. Казалось, что эта хрупкая девушка была брошена из положения стоя на пол какой-то невидимой силой.

Священники перед началом экзорцизма / Фото: Getty Images

Подробные записи были сделаны, когда Аннелиза говорила на языках, рвала на себе одежду и пыталась напасть на находившихся в комнате с большей силой, чем это было естественно для девушки ее размера.

Хотя экзорцизм должен был происходить тайно, все хорошо задокументировано и записано на аудиокассету. Сама Аннелиза просила, чтобы эти записи со временем были обнародованы, чтобы были доказательства того, что дьявол был настоящим.

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Во время первого экзорцизма, глубоким, гортанным голосом она утверждала, что в нее вселился Люцифер, Иуда и Каин, среди прочих. В конце концов было проведено 67 экзорцизмов, 42 из которых были задокументированы на пленку. Однако Аннелиза не показывала никаких признаков улучшения, а ее родители по ее просьбе прекратили все контакты с врачами.

Аннелиза Мишель / Фото: Facebook

Она умерла в возрасте 23 лет от голода, веся на момент смерти всего около 30 кг.

Аннелиза Мишель / Фото: Facebook

Хотя церковь считала, что это трагический результат одержимости демонами и неудачного экзорцизма, суд обвинил участвовавших в этом священников и родителей Аннелизы в убийстве по неосторожности.

Все четверо были признаны виновными и приговорены к 6-месячному условному тюремному заключению.

Напомним, экзорцист рассказал о одержимой, которая "мочилась черным", а ее лицо "превратилось в Люцифера". Тяжелые наркотики, жестокий секс и греховное поведение могут навлечь дьявола, говорит священник.

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