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"Одержимая" пассажирка самолета кричала и билась в конвульсиях: другая начала петь гимн — видео

"Одержимая" пассажирка самолета кричала и билась в конвульсиях: другая начала петь гимн — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
247
Время на прочтение
1 мин
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"Одержимая" пассажирка самолета кричала и билась в конвульсиях: другая начала петь гимн — видео

Женщина устроила хаос в самолете / Фото: скриншот с видео

В салоне царил хаос.

Пассажирка Frontier Airlines устроила истерику в самолете во время полета.

Об этом пишет Daily Mail.

Женщина плакала, кричала, что ее похитили, вылезала на сиденья и бегала по проходу. Ошарашенные бортпроводники пытались удержать ее, но она дралась с ними и вырывалась. В результате им пришлось вызвать полицию.

Впрочем, на этом диковинка не закончилась. В видео, которое опубликовали в Сети, видно, как вмешалась еще одна путешественница. Женщина в серой шапке заявила: "Настоящий дьявол хочет убить каждого из вас и членов вашей семьи. Это не она, она одержима! Ей нужна помощь!". Затем она сказала о важности веры в Иисуса Христа и начала петь гимн.

Трехчасовой рейс между Хьюстоном и Денвером превратился в шестичасовой, после того как этих двух женщин высадили в Далласе.

Напомним, дайвер нашел огромную челюсть мамонта, которой более 10 тысяч лет. Он показал фото находки.

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Дата публикации
Просмотры
247
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