Одержимый эротикой отец сделал дома музей секса из 10 000 старинных игрушек и кукол

Одержимый эротикой отец четырех детей превратил свой домашний офис в музей секса, чтобы выставить 10 000 предметов, которые он собрал.

Об этом пишет Mirror.

Среди запасов предметов 56-летнего Андраса Баголи есть множество винтажных секс-игрушек, секс-кукол и порнографических фильмов. По его оценкам, они стоят более 44 000 долларов.

Теперь житель Ванкувера, Канада, надеется открыть музей для публики, поскольку считает, что историю секса нужно прославлять.

Андрас впервые увлекся эротикой, когда ему было 11 лет, после того, как он украл у своего отца брелок из поп-шоу. С тех пор он путешествовал по миру, покупая и собирая предметы, связанные с историей секса, показывающие, как индустрия и отношение к эротике менялись с годами.

Обсуждая свое необычное увлечение коллекционированием памятных вещей с рейтингом X, он сказал: "Когда его не было дома, я украл брелок для ключей с обнаженной дамой, и он у меня есть до сих пор. Мои родители заставили меня начать работать в юном возрасте, чтобы научить меня хорошим ценностям трудовой этики, поэтому я работал в магазине на углу и заполнял полки. У меня был доступ ко всем журналам для взрослых в задней части магазина. Я листал все журналы для взрослых, и у меня до сих пор хранится мой первый Playboy 1980 года.

Андрас Баголи / Фото: mirror.co.uk

Андрас добавил, что его увлечение росло со временем: "Моя сестра продавала новинки для взрослых в начале 80-х, когда мне было 12 или 13 лет, и я брал из ее набора несколько вещей, например, вибратор — я был одержим всем, что было связано с эротикой. В возрасте 15 или 16 лет я просил одолжить видеокассеты у моего босса, который, как мы все подозревали, был свинг-холостяком, у меня было такое увлечение обнажением и сексом. Мне было очень интересно и когда я стал старше — на свой 18-й день рождения я встретил порнозвезду Мэрилин Чемберс".

Андраса, известного в сети как The Sex Collector, поддерживает в его поисках его супруга, 55-летняя Бригитта. Женщина часто помогает ему исследовать новые находки, а четверо его детей выросли вокруг его коллекции.

Мужчина считает, что его сыновья, имена которых он не хочет называть, считают коллекцию "интересной" и "не стесняются" ее, а его "более открытый подход" к разговорам о сексе и порнографии сделал их "невероятными джентльменами, умеющими обращаться с женщинами с уважением".

Среди тысяч эротических предметов, которыми владеет Андрас, его фаворитом является набор секс-игрушек с фаллоимитатором черепахового панциря из Японии 1700-х годов, но на самом деле он хочет секс-куклу из латекса, которая больше не производится.

"Стены моего музея покрыты эротикой, а у меня есть вещи в светящемся хранилище — я хочу, чтобы это выглядело как можно более профессионально. У меня сотни и сотни винтажных секс-игрушек, секс-кукол и порнографических фильмов, а также эротические фото и книги, эротическое народное творчество, эротические картины – что угодно у меня есть. Я думаю, что историю секса нужно прославлять", — добавил он.

Напомним, велосипедист показал, как чуть не сбил парочку, занимавшуюся сексом в лесу. Он застукал их на горячем.

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