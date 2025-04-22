"Одержимый" пожарными мужчина дважды поджег собственный дом, чтобы встретиться с ними

© pixabay.com

Реклама

В Великобритании мужчина, одержимый пожарной службой, устроил два пожара в собственном доме.

Как сообщает Daily Star, пожарные дважды выезжали в дом Джеймса Брауна за одну ночь после того, как он позвонил и сообщил о пожаре в электрощитке.

Коронный суд Ньюкасла постановил, что это было кульминацией 80 звонков в службу, которые 26-летний мужчина совершил за год. Его описали как имеющего «увлечение» и «одержимость» пожарной службой, а не пожарами, и сказал, что в идеальном мире он хотел бы быть пожарным.

Реклама

Сейчас он приговорен к условному тюремному заключению после того, как признал себя виновным в двух случаях поджога по неосторожности, что угрожало жизни людей.

Около 20:15 9 сентября в 2023 году Браун вызвал пожарных, сообщив, что в его доме в Ашингтоне, графство Нортумберленд, произошел пожар. Он сказал, что искры вылетали из электросчетчика и загорелось постельное белье в шкафу. Пожарные прибыли по вызову, потушили небольшой пожар, отключили электроснабжение и уехали. Шкаф был поврежден огнем и задымлен.

Приблизительно через 90 минут Браун совершил аналогичный звонок, сообщив о еще одном пожаре в том же месте. Пожарная команда снова прибыла по вызову и обнаружила, что горит постельное белье. Браун дал те же объяснения, что и в первый раз, однако в тот момент не было электричества, поэтому его рассказ не мог быть правдивым, и пожарные считали, что пожар был намеренно подстроен.

Суд услышал, что Браун снимал на видео приезд пожарной службы. Джо Хедворт, обвинитель, сказал: «Полиция пришла к выводу, что пожар был намеренно начат. Подсудимый был арестован и был полностью доволен своим арестом. Он был очарован присутствием пожарных и полиции на его территории».

Джеймс Браун

Суд постановил, что ущерб в результате пожара, к счастью, был очень незначительным: сгорел кабель, шедший к электросчетчику, обгорело постельное белье и обгорела полка.

Браун, ранее не имевший судимостей, признал себя виновным по двум пунктам обвинения в поджоге по неосторожности, угрожавшей жизни. Он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно на два года с отработкой 150 часов неоплачиваемых работ

Судья Роберт Адамс сказал ему: «Вы сказали, что в идеальном мире вы были бы пожарным, и у вас есть давний интерес к пожарной службе. Это очевидно навязчивая идея».

Судья сказал, что за последние 12 месяцев Браун обращался в пожарную службу 80 раз, и добавил: «Похоже, что ваш основной интерес состоит в том, чтобы связаться с пожарной службой, а не в том, чтобы устраивать пожары. Если вы живете в доме с террасой и начинаете разжигать огонь, существует реальный риск, что вы можете кого-то убить. Вы напрасно тратите ресурсы пожарной бригады, которые могли бы использоваться для более важных дел, где жизнь людей в опасности. Надеюсь, вы усвоили этот урок».

Защитница Пенни Холл отметила, что Браун не совершил ни одного звонка в пожарную службу с момента совершения преступлений и ищет помощи. Она добавила: «Он очень раскаивается, полностью осознает и пытается смириться с тем фактом, что если бы пожар произошел, это могло бы привести к реальной опасности, и он сказал мне, что люди могли бы погибнуть».

В суде Брауну недавно был поставлен диагноз «аутизм». Раньше он работал уборщиком самолетов, но сейчас ищет работу.

Напомним, женщинаотправила «отравленные пасхальные яйца» семье экса ради мести. Умер 7-летний мальчик.