Одевают, причесывают и возят в колясках: в Шотландии супруги завели трех собак и устроили им элитную жизни

Одевают, причесывают и возят в колясках: в Шотландии супруги завели трех собак и устроили им элитную жизни

Животные имеют собственную няню.

В Шотландии семейная пара завела трех собак, на содержание которых тратит огромные средства.

Супруги живут в Северном Ланкашире, сообщает Daily Mirror.

35-летняя Клэр Келли Джонстон и 38-летний Стюарт Джонстон не имеют детей. Поэтому тратят на животных - уже потратили 20 тыс. фунтов стерлингов, но это не предел. По их словам, хотят "быть хорошими родителями для своих младенцев" — так они называют собак. В семье живут двое шпицев по прозвищам "Мишка" и "Кексик", а также чихуахуа "Попкорн".

Еженедельно на домашних любимцев они тратят около 60 фунтов стерлингов. Больше всего — на одежду. "У них так много одежды, что мне пришлось сделать для них собственный шкаф. Я покупаю им новую одежду каждую неделю, потому что просто не могу удержаться", — рассказала Клэр.

Утро шотландцев начинается с того, что они наряжают собак, делают им прически и идут на прогулку в колясках. Затем животные завтракают: больше любят бекон и сосиски. В течение рабочей недели за домашними любимцами ухаживает няня.

Владельцы собак говорят, что животные довольны своим образом жизни: они обожают наряжаться и играть со своими игрушками. "Мы не планируем заводить детей, потому что я отношусь к своим собакам, как к детям. Люблю быть для них мамой", — рассказала Клэр Келли Джонстон.

Как сообщалось, в английском городе Бристоль владелица кота Кита потратила на него много средств, в частности, пытаясь заставить домашнего любимца похудеть, ведь за семь лет он набрал почти 6 килограммов. Владельцам даже пришлось установить детские замки на холодильник и шкафчики с едой, чтобы удержать животное от лакомства.

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